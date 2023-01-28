عمرها من 8 إلى 10 سنوات.. أول ظهور لابنة حلمي بكر في المستشفى

نشرت الفنانة هند عاكف صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء زيارتها للموسيقار حلمى بكر فى مستشفى الشبراويشى.

وعلقت هند عاكف: "حمد الله علي سلامتك يا استاذ حلمي.. سعدت امش بزيارتي ولقاءي بالموسيقار العظيم استاذنا الكبير الاستاذ حلمي بكر واطمنت عليه وهو الحمد لله الان بصحه جيده ويستجيب للعلاج وبيطمن كل جمهوره الغالي ومحبينه.

وقالت هند عاكف : "وعندما حضرتك ابنته القمر ريهام حلمي بكر . رأيت سعادة غامرة في عيونه وهي تجلس بجانبه مثل القطه السيامي فإنه كان سعيد بوجود حبايبه حواليه.

وأوضحت هند عاكف : “نرجو من محبي الموسيقار حلمي بكر الدعاء له حتي يعود الي منزله بصحة جيده إن شاء الله ربنا يكمل شفاك علي خير يا حبيب الملايين.. شكرا للدكتور والفنان نور ابو حساب الابن الروحي للموسيقار حلمي بكر الذي أتاح لي الزيارة للموسيقار حلمي بكر”.

ويعد هذا الظهور الاول لابنة حلمى بكر والتى يتراوح عمرها بين 8 إلى 10 سنوات تقريبا.

هند عاكف ووفاء مكى

دعمت هند عاكف، زميلتها الفنانة وفاء مكي بعد التصريحات التى أدلت بها حول تعرضها لأزمة مالية كبيرة، بسبب عدم توفر فرص عمل لها.

وقالت هند عاكف: “قضية جيل بالكامل، أحب أضم صوتي لصوتك يا وفاء، أدعم الفنانة وفاء مكي وأدعم كل زملائي وجيلي بجد اللي اتظلم وقاعد في البيت، حرام وعيب قوي اللي بيحصل ده، هو لازم نطلع نتكلم ونشتكي ونشرح ظروفنا وأسرار بيوتنا عللا السوشيال ميديا عشان نشتغل، من المسئول عن ذلك؟ ولإمتى هيستمر الوضع الغلط ده؟ إحنا جيلنا تعب كتير وشال مسلسلات وأعمال فنية كتير ناجحة”.

وأضافت: “بطالب المسئولين عن صناعة الفن وعمل المسلسلات والأعمال الفنية بالتدخل السريع لوجود حلول سريعة لحل هذه المشكلة التي تهدد حياة الكثير من الفنانين والمبدعين ويكون في عدالة في توزيع الأدوار في المسلسلات والأعمال الفنية على جميع الممثلين، بجد إحنا في أزمة كبيرة كارثة بمعنى الكلمة”.