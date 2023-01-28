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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعر صادم لإطلالة يسرا اللوزي بالبدلة الزرقاء

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

خطفت الفنانة يسرا اللوزى الأنظار إليها فور ظهورها فى برنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلى للحديث عن فيلمها الجديد “جروب الماميز”. 

وظهرت يسرا اللوزى فى البرنامج ترتدى بدلة أنيقة، وهو الأمر الذى دفع البعض للحديث عن تكلفتها، وبالبحث تبين أن الجاكيت الذى ظهرت به تبلغ قيمته 13 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر البنطلون 9 آلاف جنيه، أى أنها ترتدى بدلة بقيمة 22 ألف جنيه. 

يسرا اللوزى 

وقالت الفنانة يسرا اللوزي، عن دورها في فيلم "جروب الماميز": "أنا عايشة وسط جروب الماميز، في جروب الماميز بتاع المدرسة، وفي جروب الماميز بتاع الحضانة، ودي جديدة".

وأضافت يسرا اللوزي، خلال لقائها ببرنامج "معكم"، عبر قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي: “هو عبء، والجروبات الكتير بتوتر، وجروبات الماميز فيها لت وعجن كتير”، موضحة أنها فى الحقيقة شخص صامت وعملي، وبالنسبة لها مثل تلك المجموعات مصدر للمعلومات.

من جانبه، قال الفنان محمد ثروت: "ساعات بتابع جروب الماميز مع زوجتي، وعندي سليم 7 سنين، منها أعياد الميلاد والرحلات"، معقبا: "بتابع من بعيد لبعيد، على أيامنا مكانش في جروب الماميز ده وكان بيتقابلوا صدفة في الحوش".

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يسرا اللوزى 

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها تفضل المسرح على السينما، بسبب شغفها: «عندما أقف على المسرح أشعر بأن حياتي رُدت إليّ، شاركت في عرض العام الماضي، وأشارك في ورش، بعمل حاجات مع صحابي إحنا بنحبها عشان نفسنا مش هدف تاني».

وأضافت “اللوزي”، خلال حوارها، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن المسرح غذاء الروح بالنسبة إليها، كما أنها تحب الغناء، حيث تغني في بعض الحفلات مع أصدقائها دون أي دعاية، ومنذ عامين شاركت في الجامعة.

يسرا اللوزى 

وتابعت الفنانة: «التمثيل مهنة ويفتح بيوتا كثيرة، وأحيانا قد يشارك الفنان في أعمال قد لا يكون راضيا عنها بنسبة 100% لأن فيها مكسبا ماديا معينا أو للحفاظ على تواجده في السوق، فقد شاركت في أفلام كثيرة ولم أحصل على أجر، فإذا كان الدور جديدا بالنسبة لي فإنني قد لا أهتم بالأجر كثيرا، وهو ما يفعله فنانون آخرون».

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