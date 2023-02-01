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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى رخيصة.. طريقة عمل قشر البرتقال بالسكر

صدى البلد

قشر البرتقال بالسكر ، تبحث ربة المنزل عن تقديم أفضل الأطعمة والحلويات لأطفالها وفى ظل الظروف الحالية يمكن لربة المنزل تقديم قشر البرتقال بالسكر لأطفالك فهو بديل جيد للمربي والحلويات وبعيدا عن اضطرار الحلويات الجاهزة ذات الألوان الصناعية كما أن قشور البرتقال لها فوائد صحية عالية للجسم ككل ويعتبر مضاد حيوي طبيعي .

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المقادير لعمل قشر البرتقال بالسكر 
 

3 كوب ماء - 3 كوب سكر - 3 حبة برتقال كبيرة قشر فقط


الطريقة لعمل قشر البرتقال بالسكر 
 

نقطع القشور أصابع ناعمة ويجب أن نحافظ على الطبقة البيضاء فيها ونسخن ماء والسكر ويقلب حتى يذوب السكر جيدا ونضيف القشور لتستوى على نار متوسطة لمدة 45 - 60 دقيقة ونطفئ النار عندما تصبح القشور شفافة ثم نصفيها وننقلها لصينية أو شبكة كي تجف القشور بالهواء 48 ساعة ونقلبها بين الحين والآخر ثم نقدمها ونخزنها في برطمان مع غطاء محكم بدرجة حرارة الغرفة.

 

فوائد صحية غير متوقعه لقشورالبرتقال

فى إطار هذا نقدم فوائد صحية غير متوقعه لقشورالبرتقال إليك  7 استخدامات غير متوقعه يقدمها موقع برايت سايد 

1. تبييض الأسنان

تحتوي قشور البرتقال على مركب طبيعي يسمى حمض الستريك يضاف بشكل متكرر إلى معجون الأسنان المبيض ، ويمكن أن يساعد في جعل أسنانك بيضاء 

2. اصنع منظف منزلي طبيعي

يعد صنع منظف قشر البرتقال بنفسك طريقة سهلة لتقليل الهدر وتوفير المال في نفس الوقت. يمكنك استخدامه لتنظيف النوافذ ، والمواقد، والأطباق، وما إلى ذلك. يحتوي الخل العادي بشكل طبيعي على حمض الأسيتيك الذي يعمل على إذابة تلك البقع السيئة ، ويعمل الليمونين من قشر البرتقال كمذيب.

كيفية صنعه  :

صب بعض الخل في زجاجة.
أضف قشر البرتقال.
احتفظ بها في الثلاجة لبضعة أسابيع ورجه من وقت لآخر.
عند الانتهاء ، ضعه في زجاجة رذاذ لاستخدامه بسهولة على الأسطح المختلفة.


3. تحويلها إلى شموع.


إذا كنت من محبي روائح 

، فإن الطريقة الرائعة لجعل رائحة مكانك رائعة هي استخدام قشور البرتقال المتبقية وتحويلها إلى شمعة صغيرة لطيفة.

كيف تطبق ذلك  :

اقطع البرتقال إلى نصفين وقم بإزالة محتوياته ، لكن اترك الساق في مكانه واملأ البرتقال الفارغ بزيت الطهي المفضل لديك.

4. استخدمه كطارد للحشرات.


صيحة أخرى مفيدة للاستفادة من قشور البقايا هي صنع طارد للحشرات. 

كيفية تطبيقه  :

فقط جفف بعض قشور البرتقال واملأ زجاجة رذاذ بالماء وأضف قشر البرتقال المجفف إليها ورشها كلما احتجت إلى ذلك!

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