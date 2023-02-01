مفاجأة مدوية.. سافيو حرض سوزا على عدم اللعب لـ الأهلى| تفاصيل

فجر أحمد جلال الناقد الرياضي مفاجأة من العيار الثقيل حول أسباب فشل تعاقد النادي الأهلي مع البرازيلي جوستافو سوزا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وأن البرازيلى برونو سافيو لاعب الأهلى يقف وراء هذا الفشل فى الصفقة.

وقال أحمد جلال خلال تواجده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: برونو سافيو لاعب الفريق خاطب سوزا عند الاستفسار عن إمكانية اللعب في الأهلي، وقال له هناك تأخر في المستحقات والسويسري مارسيل كولر المدير الفني يعامل اللاعبين بشكل لا يليق.

وأضاف أحمد جلال: سوزا أخطر وكيله بحديث سافيو والوكيل هو نفسه وكيل كولر الذي أبلغه بحديث اللاعب وبالتالي قرر المدير الفني خروج اللاعب من حساباته واستبعاده تأديبيا وليس فنيا.

وفشل الأهلى فى ضم مهاجم جديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية مكتفيا بالتعاقد مع الجزائرى أحمد قندوسى لاعب وسط وفاق سطيف الجزائرى وكريستو لاعب النجم الرياضى الساحلى التونسى .

استبعاد برونو سافيو من مونديال الأندية

واستبعد مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى البرازيلى برونو سافيو من قائمة الفريق الأحمر المشاركة فى مونديال الأندية لأسباب فنية .

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، حيث يطمح لكسر انجازاته السابقة بحصد 3 برونزيات في نسخ 2006 و2020 و2021، وخلال مشاركاته السبع الماضية في كأس العالم للأندية، حقق الأهلي 6 انتصارات وتعادلا وحيدا فيما تلقى 11 خسارة، وأحرز لاعبوه 17 هدفا وسكن مرماه 26 هدفا.

ويعد الأهلي أكثر فريق خوضا للمباريات في تاريخ مونديال الأندية برصيد 18 مباراة، علما بأنه أكثر فريق عربي وأفريقي تحقيقا للفوز وتسجيلا للأهداف في البطولة.

وتعد تلك المواجهة بين الأهلي وأوكلاند سيتي هي الثانية بينهما في مونديال الأندية حيث سبق وأن التقيا في عام 2006 باليابان وحسمها المارد الأحمر بهدفين نظيفين تحت قيادة الطاوس البرتغالي مانويل جوزيه، ويحلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي للاهلي ليصبح بذلك خامس مدير فني يتولى قيادة الفريق طوال تاريخه بمونديال الأندية، في السير علي ذات مسيرة سابقية بحصد ميدالية أخري في المحفل العالمي .

سجل حافل لمارسيل كولر مع الأهلى

وخاض كولر مع الأهلي 19 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 14 فوزا و5 تعادلات، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن، وأحرز الفريق خلال مشواره مع المدرب السويسري 33 هدفا وسكنت شباكه 6 أهداف فقط، ليعيد الكثير من الاستقرار للفريق الذي عانى من الاهتزاز الفني منذ حصده برونزية مونديال الأندية في فبراير من العام الماضي بالتحديد.

وحرص المدير الفني للأهلي خلال الأيام الثلاث الماضية علي غلق التدريبات وفرض السرية التامة بهدف توفير أجواء جيدة للإعداد لتلك المواجهة، وتحدث كولر مع لاعبيه عن أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز لتجنب الرحيل المبكر من البطولة والرحيل للقاهرة مباشرة.