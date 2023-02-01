عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. سافيو حرض سوزا على عدم اللعب لـ الأهلى| تفاصيل

صدى البلد

فجر أحمد جلال الناقد الرياضي مفاجأة من العيار الثقيل حول أسباب فشل تعاقد النادي الأهلي مع البرازيلي جوستافو سوزا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وأن البرازيلى برونو سافيو لاعب الأهلى يقف وراء هذا الفشل فى الصفقة.

وقال   أحمد جلال خلال تواجده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: برونو سافيو لاعب الفريق خاطب سوزا عند الاستفسار عن إمكانية اللعب في الأهلي، وقال له هناك تأخر في المستحقات والسويسري مارسيل كولر المدير الفني يعامل اللاعبين بشكل لا يليق.

وأضاف أحمد جلال:  سوزا أخطر وكيله بحديث سافيو والوكيل هو نفسه وكيل كولر الذي أبلغه بحديث اللاعب وبالتالي قرر المدير الفني خروج اللاعب من حساباته واستبعاده تأديبيا وليس فنيا.

وفشل الأهلى فى ضم مهاجم جديد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية مكتفيا بالتعاقد مع الجزائرى أحمد قندوسى لاعب وسط وفاق سطيف الجزائرى وكريستو لاعب النجم الرياضى الساحلى التونسى .

استبعاد برونو سافيو من مونديال الأندية 

واستبعد مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى البرازيلى برونو سافيو من قائمة الفريق الأحمر المشاركة فى مونديال الأندية لأسباب فنية .

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، حيث يطمح لكسر انجازاته السابقة بحصد 3 برونزيات في نسخ 2006 و2020 و2021، وخلال مشاركاته السبع الماضية في كأس العالم للأندية، حقق الأهلي 6 انتصارات وتعادلا وحيدا فيما تلقى 11 خسارة، وأحرز لاعبوه 17 هدفا وسكن مرماه 26 هدفا.

ويعد الأهلي أكثر فريق خوضا للمباريات في تاريخ مونديال الأندية برصيد 18 مباراة، علما بأنه أكثر فريق عربي وأفريقي تحقيقا للفوز وتسجيلا للأهداف في البطولة.

وتعد تلك المواجهة بين الأهلي وأوكلاند سيتي هي الثانية بينهما في مونديال الأندية حيث سبق وأن التقيا في عام 2006 باليابان وحسمها المارد الأحمر بهدفين نظيفين تحت قيادة الطاوس البرتغالي مانويل جوزيه، ويحلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي للاهلي ليصبح بذلك خامس مدير فني يتولى قيادة الفريق طوال تاريخه بمونديال الأندية، في السير علي ذات مسيرة سابقية بحصد ميدالية أخري في المحفل العالمي .

سجل حافل لمارسيل كولر مع الأهلى 

وخاض كولر مع الأهلي 19 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 14 فوزا و5 تعادلات، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن، وأحرز الفريق خلال مشواره مع المدرب السويسري 33 هدفا وسكنت شباكه 6 أهداف فقط، ليعيد الكثير من الاستقرار للفريق الذي عانى من الاهتزاز الفني منذ حصده برونزية مونديال الأندية في فبراير من العام الماضي بالتحديد.

وحرص المدير الفني للأهلي خلال الأيام الثلاث الماضية علي غلق التدريبات وفرض السرية التامة بهدف توفير أجواء جيدة للإعداد لتلك المواجهة، وتحدث كولر مع لاعبيه عن أهمية المباراة وضرورة تحقيق الفوز لتجنب الرحيل المبكر من البطولة والرحيل للقاهرة مباشرة.

سوزا الأهلى كولر مونديال الأندية سافيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بعد اعتمادها من المحافظ

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع المقبل| مدبولى: طرح 20 شركة عامة جديدة للمستثمرين

بسب مكالمة هاتفية.. مصرع فتاة سودانية بطريقة بشعة على يد أهلها

رسوب 41279 طالباً في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح الشركات في البورصة بعد مجلس الوزراء القادم

مدبولي: ننسق مع البنك المركزي لضمان استمرار خروج البضائع والسلع الموجودة بالموانئ

نظرا لارتفاع الأسعار.. رئيس الوزراء: قرار بتخفيض نسبة التنفيذ بالمشروعات إلى 85%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فستان الزفاف.. كندية تضع ابنتها بموقف محرج أمام الضيوف في ليلة العمر

أخطاء عند الطبخ تتسبب في أمراض خطيرة

اشترى تذكرة بأموال مزورة.. تعرف على عقوبة لاعب كرة قدم بالسودان

حادثة و3 شقق اتدمروا.. بلوجر يفجر مفاجآت صادمة بعد زواجه بـ 4 شهور

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم وتوقعات هبوطه| تفاصيل

حامل بدون زواج.. أقوال فتاة سودانية عمرها 13 سنة في قضية أكتوبر

حسين الجسمى يطرح أغنية أستاذ في الدنيا.. فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ