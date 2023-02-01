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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح الشركات في البورصة بعد مجلس الوزراء القادم

صدى البلد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح الشركات في البورصة بعد مجلس الوزراء القادم. 

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم طرح عدد لن يقل عن 20 شركة، وهي شركات تطرح للمرة الأولى، وسيكون الطرح مزيجا من الطرح بالبورصة ومستثمرين استراتيجيين.

‏وقال رئيس الوزراء إن برنامج طرح الشركات هو البرنامج الوطني بالكامل، وهدفه هو ضغط مزيد من الاستثمار في الشركات للتطوير والتحديث.

‏وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في خطة ترشيد الإنفاق، وأيضا دعم الاستثمار الأجنبي وتوفير موارد دولارية، مشيرا إلى أن 80% من من أموال أي مستثمر يتم إدخالها في التطوير والتحديث.

مجلس الوزراء القادم الخطة التفصيلية

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