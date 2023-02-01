معهد إعداد القادة يختتم فعاليات أسبوع الجامعات الأهلية والتكنولوجية

اختتمت فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، الذي عقد بجامعة الجلالة الأهلية، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور محمد الشناوى، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، وذلك بحضور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة.

وخلال كلمته، نقل الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة، تحية الدكتور أشرف صبحي، وثمن التعاون المثمر بين وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى، فى تنفيذ مشروعات وأنشطة متنوعة على مدار العام لطلاب الجامعات المصرية على أصعدة اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وبرامج التوعية والتثقيف السياسى، وغيرها من المشروعات المتعددة، مثنياً على الإبداعات التى يقدمها الطلاب فى مختلف المجالات، وهو ما يؤكد أن مصر دوماً زاخرةٌ بأبنائها الموهوبين، والذين سيكون لهم دور ملموس فى المستقبل.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشناوى، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن فعاليات هذا الأسبوع تُعد تتويجاً لاهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية، وكانت فرصة رائعة لتبادل الرؤى والخبرات بين الطلاب لتبادل وجهات النظر في كثير من الموضوعات، كما ساهم فى زيادة حصيلة الوعي الثقافي لدى الشباب وإكسابهم المهارات القيادية، وبث روح الفريق والتعاون وتوثيق الروابط بين طلاب الجامعات بعضهم البعض.

وأشاد الشناوي، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، في تنظيم هذا الأسبوع، من حيث الاستفادة من الأنشطة المشتركة لإعداد وتأهيل قادة المستقبل، فى ضوء رؤية مصر 2030، لذلك تسير جامعة الجلالة بقوة نحو تحقيق ريادتها ليس فقط الوطنية بل الإقليمية.

وأكد أهمية تأهيل الطلاب للحياة العملية، من خلال البرامج التدريبية المختلفة، فالطالب فى جامعة الجلالة يتوفر له أحدث الإمكانيات، تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى، بخبرات أكاديمية وعملية، ما ينعكس على نمو أفكار الطلاب ليصبحوا أكثر إيجابية وتفاعلًا مع المجتمع، وذلك من خلال ربطهم بسوق العمل محلياً وإقليمياً عالمياً، وهذا ما نسعى لتطويره عامًا بعد عام.

وأكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، أن أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية ضم 20 جامعة أهلية وتكنولوجية بحضور 600 من خيرة شباب طلاب مصر، الذين يؤدون دورهم بمهارة فائقة، وبقدر كافٍ من تحمل المسئولية واتخاذ القرارات.

كما توجه مدير معهد إعداد القادة بكل التحية والتقدير للطلاب على التمثيل والأداء المشرف خلال مشاركتهم في فعاليات الأسبوع، مشيرا إلى أن كل طالب شارك فى هذه الفعالية كان نموذجا مشرفا لجامعته وكذلك محافظته وللمجتمع بأكمله.

وأكد "همام" سعى المعهد خلال هذا الأسبوع لتنمية روح الانتماء للطلاب، والعمل على تنمية الخبرات والمهارات ونشر الثقافات المختلفة لديهم، ودعم روح التعاون والتعارف والتقارب للطلاب جميعا لغرض بناء الإنسان وتحقيق الخطة الاستراتيجية المصرية التى أساسها الشباب.

وفي الختام، أقيم حفل فني قدمته فرقة الفنون الشعبية من طلاب جامعة قناة السويس، حيث يعكس الثقافة التراثية لمنطقة السويس من خلال تابلوهات فنية عن الفلكلور الشعبي والحديث والمعاصر، كما تم تكريم الطلاب المشاركين خلال هذا الأسبوع بتسليم شهادات التقدير.