تطبيق القانون| حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي أو التعدي على حرم الطريق وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف المحافظ انه في هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة جمالون صاج علي مساحةه 150 متراً خارج الحيز بالطريق الدائرى بمنيا القمح وتم التعامل مع المتغير بكل حسم وتم التنبيه على المواطن بعدم المخالفه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأسدية بفك شدة خشبية لسقف دور ثاني علوي بدون ترخيص علي مساحة ١٠٠م بالأسدية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مدينة القرين بإزالة شدة خشبية لدور رابع مخالف بمنطقة القلعة على مساحة ١٠٠ متر حيث أن صاحب العقار حاصل على رخصه لثلاث أدوار فقط والدور الرابع بدون ترخيص وتم إزالة الشدة الخشبية وإيقاف العمل و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بحملة ازالة في المهد لحالتي تعدي بالبناء عباره عن شدة خشبيه لأعمده خرسانية ببوابة ٩ بجمعية المهندسون العرب خارج زمام بساتين الإسماعيلية علي مساحه ٣٠٠ متر وإزالة سور خرساني على مساحة ١١٠ أمتار طولية بإجمالي مساحة مسطحة حوالي ٢٠٠٠ متر تقريباً ببوابه ٦ بجمعية المهندسون العرب أيضا خارج زمام بساتين الإسماعيلية وتمت الإزالة الفورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بالتصدي في المهد لحالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 500 متر باستخدام معدات الإدارة الزراعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.