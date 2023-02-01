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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة الإسرائيلية تجر المنطقة بأكلمها إلى نتائج كارثية

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: “إن الحكومة الإسرائيلية الحالية وإجراءاتها الأحادية تجر المنطقة إلى نتائج كارثية".

وأضاف اشتية خلال استقباله رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينجبيل، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية تمارس أبشع أشكال العقوبات الجماعية على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تسارع من عملية التوسع الاستيطاني، وتعمل على إقرار المزيد من القوانين العنصرية والعقابية التي من شأنها تأجيج الصراع.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني:"يجب الاعتراف بدولة فلسطين ووضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان لمواجهة أجندة الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإجراءاتها  “.

وقال رئيس الوزراء: “ألمانيا من أهم الداعمين لفلسطين" وقدم الشكر علي موقفها الداعم لحل الدولتين.

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