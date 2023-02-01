وكيل دفاع الشيوخ يطالب المنظمات المعنية بالتطوع لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

شارك اليوم النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي في الحفل الختامي للنسخة الرابعة من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية في العالم، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع بمملكة البحرين بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية في المملكة العربية السعودية، وبرعاية جامعة الدول العربية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد من أجل المتوسط، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة .



قال اللواء طارق نصير أن فكرة المسابقة تساهم في خلق التنافس في الأعمال التطوعية في الوطن العربي و تشجع المؤسسات والجهات والأفراد علي زيادة مساهمتهم بالمشاريع التطوعية المتميزة في العملية التنموية



واشاد عضو البرلمان العربي بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للعمل التطوعي لطرحها أفكارا مواكبه للمتغيرات العالمية ومشروعات ترتبط بأهداف التنمية المستدامة برؤية شبابية.



وأضاف أن العمل التطوعي يعتبر ضرورة لبناء مجتمع متكامل ومتضامن ومتماسك ودعامة أساسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وتعزيز مشاعر الانتماء.



وطالب نصير منظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل التطوعي على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.