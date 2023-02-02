بسبب تصريحاتها عن اليهود.. رئيس "النواب" الأمريكي يعلن استعداده لعزل إلهان عمر

نجح رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي وقيادات الحزب في إقناع الجمهوريين في مجلس النواب الذين ترددوا في البداية في دعم هذه الخطوة لإقالة إلهان عمر.

وقال مكارثي إنه واثق من إمكانية عزل النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا من لجنة الشؤون الخارجية بموجب إجراءات الطوارئ أمس الأربعاء.

وأكد مكارثي نفسه لشبكة "سي إن إن" CNN، الثلاثاء، أنه صوت على عزل عمر من اللجنة، تماشيا مع الوعد الذي قطعه العام الماضي قبل أن يفوز الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تعهد الجمهوري من كاليفورنيا بسحب الديموقراطيين آدم شيف وإريك سوالويل وإلهان عمر من مهام اللجان في الكونجرس.

ويطالب القرار الذي صدر الثلاثاء بإقالة عمر بسبب بعض التصريحات المثيرة للجدل عن اليهود ومعاداة السامية، والتي أدلت بها في عامي 2019 و2021، والتي قال كثيرون على جانبي الطيف السياسي إنها معادية للسامية.

ويصف الديموقراطيون قرار عزل إلهان عمر بالنفاق حيث تم تعيين الجمهوري جورج سانتوس في لجنتين على الرغم من تورطه في فضائح حول الكذب حول العديد من جوانب سيرته الذاتية وحياته المهنية.