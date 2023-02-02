عبد الملك: اتحاد الكرة خلص على الزمالك..وجماهير النادي هي من تدفع الثمن

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن اتحاد كرة القدم (خلص) على الزمالك، وجماهير النادي هي من تدفع الثمن.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الصفقات كانت ستعطي عمق لأسكواد الزمالك، واحمد بلحاج من افضل اللاعبين في الدور الأول، واسلوب لعبه كان سيفرق مع الفريق خصوصا انه مميز في المراوغة وصناعة الأهداف والفرص مع زيزو".

وأضاف: "بلحاج لعب في مركز 8 في بعض المباريات مع ايمن الرمادي، وأحمد النادري لاعب جيد جيد ولكنه يجيد افضل في مركز 6، لكن امام عاشور مستواه مختلف تماما ومتألق للغاية في وسط ملعب الزمالك، ولا يوجد لاعب في مصر يعوض رحيله".

مشكلة سيف جعفر

وأكمل: "مشكلة سيف جعفر ابتعاده عن المباريات لكن لديه مميزات رائعة ويجبد اللعب في أكثر من مركز، خروج امام عاشور ازمة كبيرة وحتى العرض الدنماركي لا يليق به وتفسيري للموافقة على رحيله هي الأزمة المالية التي يعاني منها، وجمهور النادي رافض رحيله".

وتابع: "مع حبي واحترامي لفيريرا لكن لا أريد عودته لقيادة نادي الزمالك مجددا، وأسامة نبيه افضل من عودته ولان لديه مزايا كثيرة ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الأبيض، والزمالك لن يكون أسوأ من الموسم الماضي عندما كان يعاني من ازمة القيد من الفيفا".