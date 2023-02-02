طلاب جامعة عين شمس يبدأون الإجازة بالمشاركة في مشروع "ابدأ حلمك..السينما بين إيديك"

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب مشروع الورشة السينمائية ( ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك)، والذي تستضيفه جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني و تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة تحت إشراف الأستاذ تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة من أجل مصر .

أقيم الافتتاح بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب بحضور الدكتور حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب والدكتورة شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب لشؤون الدراسات العليا و البحوث و لفيف من أساتذة الجامعة و طلابها وطلاب أسرة من أجل مصر المركزية .

وفي كلمته الافتتاحية وجه الدكتور عبد الفتاح سعود أبنائه الطلاب لضرورة استثمار إجازة نصف العام و تنمية مواهبهم وصقلها من خلال الأنشطة الطلابية المتنوعة التى تنظمها إدارة رعاية الشباب بالجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية ضمن استراتيجية القطاع التى تبناها منذ سنوات و التي تستهدف توسيع قاعدة المشاركة الطلابية و تنمية وصقل ذوي المواهب في شتى المجالات على أيدي خبراء متخصصين محترفين كل فى مجاله، لافتاً أن هذه الاستراتيجية التي تبناها قطاع التعليم و الطلاب تتوافق ورؤية الدولة المصرية في بناء جيل واعد قادر على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار إلى دور طلاب الجامعات والشباب في العمل المجتمعي باعتبارهم بناة المستقبل قائلاً" هدفنا أن نكون كل يوم أفضل من الأمس في حدود الإمكانيات المتاحة".

وثمّن جهود الدكتور حاتم ربيع في رعاية أسرة من أجل مصر المركزية مشيداً بما شهدته أنشطة الأسرة من نقلة نوعية من خلال الاستراتيجية المتميزة التي تنفذها الأسرة.

و استعرض جانباً من دور الأستاذ تامر عبد المنعم في الارتقاء بالذوق الفني ونشر الوعي من خلال قوة الفن الناعمة.

و أكدت الدكتورة حنان كامل أن الجامعة تشهد كل جديد يوماً بعد يوم وأنه لا سبيل سوى النجاح والإنجاز فإدارة الجامعة لا تعرف المستحيل وهذا هو النهج الذي يجب أن يسير طلاب الجامعة على دربه.

و أشار الدكتور حاتم ربيع إلى أن أسرة من أجل مصر المركزية حرصت على التعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة في هذا النشاط الذي يعيد نشر ثقافة الفن الراقي ويستهدف الارتقاء بالذوق العام خاصة بين الشباب، مؤكدا أن هذا الدور الذي تقوم به الجامعة يعد وسيلة من وسائل عودة الوعي بين فئات المجتمع بكل ما هو هادف وراقي ، لافتاً أن طلاب الجامعة سيكونون سفراء لنشر هذا الوعي في محيطهم .

ومن جانبه عبّر تامر عبد المنعم عن تقديره للاستضافة الكريمة لجامعة عين شمس وسرعة الاستجابة لهذه المبادرة وهذا المشروع القومي ، مشروع " أبدأ حلمك..السينما بين إيديك" والذى يضم سلسلة من اللقاءات وورش العمل الفنية لنشر الفكر والوعى السينمائى وتنمية التذوق الفني لدى الشباب المصري من خلال الورش التدريبية السينمائية على أيدى محترفين ، مضيفاً أن الأهم من احتراف العمل السينمائي هو القدرة على تذوق الفن وإدارك دور الدراما وقوة الفن الناعمة ، وتناول في كلمته تقديم عدد من النماذج المضيئة والنجوم التي سطعت في سماء الفن على مر التاريخ وكيف كانت مصر رائدة في مختلف الفنون ليس في المنطقة فقط بل في العالم أجمع.

وأكد أن الفن كان ولازال صاحب رسالة و دور هام في مختلف مراحل مصر سياسيا و تاريخيا وهو مرآة للمجتمع ومصدر قوة وإلهام لجموع الشعب كما أن الفن له القدرة على استقراء المستقبل.

أعقب الافتتاح تقديم ورشة عمل للطلاب بعنوان " مدخل إلى فن السيناريو السينمائي " حاضر بها الدكتور أشرف محمد الأستاذ بالمعهد العالي للسينما.

وتتناول الورشة على مدار أيامها سلسلة من المحاضرات منها "مدخل إلى فن السيناريو السينمائي

ورشة السيناريو السينمائي، أساسيات السيناريو السينمائي ، مباديء السيناريو السينمائي ، مباديء الاقتباس السينمائي ، مبادىء الإخراج السيماني ، أساسيات الإخراج السينمائي ،مباديء التكوين السينمائي ، مدخل الفيلم التسجيلي ،مدخل التذوق السينمائي"



ويقدم هذه المحاضرات التي تستمر حتى ٥ من فبراير الجاري، لفيف من الأستاذة المتخصصين وهم د. أشرف محمد و تامر عبد المنعم ،و د. نادر رفاعی و د. أشرف راجح و عصام حلمي ومجدي أحمد علي.