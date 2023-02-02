تعرف على الحالة المرورية اليوم الخميس 2 فبراير 2023

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي والإعلامية لمياء حمدين، الحالة المرورية، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.



ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية الذي يشهد كثافات نسبية بسيطة، وفي تقاطع شارع صلاح سالم، فإن هناك كثافات بسيطة وغير مؤثرة على حركة المرور.



ونجد في كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وفي كوبري المطار، فإن هناك كثافات نسبية غير مؤثرة تبدأ في الاختفاء عند الوصول إلى طريق المطار.



وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم ومتجه للقاهرة عبر الطريق الزراعي، نفس الأمر للمتجه إلى المنيب وفي طريقه للأوتستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومتجه إلى الجيزة.

