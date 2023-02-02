خطر داهم.. قرار عاجل بشأن مخزن "مصاصات" للأطفال في القليوبية

شنت أجهزة الرقابة الصحية بمديرية الصحة في القليوبية، حملة مكبرة فى إطار الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وقام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بشبين القناطر تحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية وسامي رجب مراقب عام الأغذية، بضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص وغير مستوفي للاشتراطات الصحية وبه خطر داهم بناحية شبين القناطر.

وتم ضبط 70 كيس من صنف مصاصة أطفال(رضاعة) وزن الكيس 1 كجم بإجمالي 70 كجم مشكوك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبعد سحب العينات منها وتحليلها في المعامل المركزية وردت نتائجها بعدم المطابقة للمواصفات، وتم عمل محضر الضبط وعرضه على النيابة العامة للنظر والتصرف مع التوصية بغلق المنشأه لحين استكمال التراخيص واستيفاء الشروط اللازمة.

وتأتى الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالتصدي للمخالفين ومحاربة الغش والفساد التجاري الذي يؤثر على الصحة العامة.