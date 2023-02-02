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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ طب نفسي يحذر: أطفالنا يقلدون مغامرات "تيك توك" دون تقدير المخاطر

صدى البلد

 

كشف الدكتور تامر المصري، أستاذ الطب النفسي، عن التأثيرات السلبية لتطبيق تيك توك على مستخدميه من الأطفال.

وقال المصري في مداخلته عبر خاصية "زووم"، في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الطفل قدرته على تقدير المخاطر لا تكون سليمة، كما أنه يحب خوض المغامرات دون تقدير العواقب، لذا فهو يكون مندفع.

وتابع: "لذا فإنه عندما يرى مقطع فيديو أو تجربة ما على تيك توك، سيرغب في تقليدها وفعل الأمر ذاته، لكن دون أن يدرك مخاطر هذا الأمر وعواقبه".

وأضاف، أن تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي عموما، أصبحت هي للأسف وسيلة المتعة والتسلية للأطفال، وأصبحت متاحة بين أيديهم في كل البيوت: "للأسف ينجرفوا بعدها في متاهات كثيرة وهنا ندخل في مشاكل هذه التطبيقات".

وأردف: "أن حل هذه المشكلة يكون عن طريق عمل ندوات ولقاءات بالإذاعات والقنوات والمدارس للتوعية بمخاطر هذه الأشياء، ومن ثم تحكم الأهل في استخدام هذه التطبيقات، ومراقبة الآباء لنوعية مقاطع الفيديو التي يشاهدها أبناؤهم، كما أن المدارس عليهم دور لتثقيف الأطفال حول هذا الموضوع".

التواصل الاجتماعي الطب النفسي تيك توك الطفل سلبية

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