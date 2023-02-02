الاتحاد الأفريقي عن البنية التحتية: نحاول توفير الأموال المطلوبة

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، أن النداءات المستمرة هى النتيجة الطبيعية لـ تحركات الاتحاد الأفريقي، وأن الاتحاد قام بعمل برامج لتنمية البنية التحتية بـ القارة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، خلال كلمته بـ فعاليات الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا، إن البرنامج الرئاسي لـ دعم البنية التحتية، يكون ملفا هاما لـ المشروعات، مشيرا إلى أنه تم توثيق هذا المشروع بشكل جاد، وأنه مبنٍ على دراسات جادة.

وأضاف: “ألم يحن الوقت لـ العمل بسرعة وبفاعلية وبجرأة لـ تنمية البنية التحتية؟”، مؤكدًا أن البنية التحتية لا تأتى من السماء ولكن يتم تنفيذها بالعزيمة.

وأشار إلى أن “مشروع القطار السريع بـ السنغال، من الأشياء الهامة، ونوجه التهنئة لـ السنغال”، منوها إلى أن قضايا البنية التحتية هى قضايا حكومات فى المقام الأول.

وكشف أن الحكومات وحدها لا يمكنها تنفيذ تطوير البنية التحتية، ولكن يجب تعاون القطاع الخاص، وأن يكون هناك أدوات جديدة لتلبية الاحتياجات، ولذلك نحتاج الكثير من الشركاء.

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي يحاول توفير الأموال المطلوبة عن طريق الإصلاحات الضريبية.