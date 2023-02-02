المسابقة العالمية للقرآن الكريم | الأوقاف تعقد مقرأة كبار المشايخ غدا الجمعة

تُعقد وزارة الأوقاف غدًا الجمعة 3 فبراير 2023م مقرأة كبار القراء برواية حفص بأحد فنادق القاهرة.

المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وبالتزامن مع إقامة المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم بالقاهرة في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2023م تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة أ.د/محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وذلك في بث مباشر، مع أعلام القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية، وعضوية كل من: القارئ الشيخ محمود الخشت ، القارئ الشيخ حجاج الهنداوي ، القارئ الشيخ طه النعماني ، القارئ الشيخ أ ياسر الشرقاوي القارئ الشيخ أحمد أبو فيوض ، القارئ الشيخ أحمد تميم ، القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي ، القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس ، القارئ الشيخ يوسف حلاوة ، القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وإشراف فني عبد العزيز عمران.

مصر ترعى القرآن الكريم وأهله

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة أ.د/محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين يوم السبت القادم من 4 إلى 8 فبراير 2023م.

حيث وصل إلى مقر انعقاد المسابقة بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة كل من المتسابق مومباي إبراهيم من دولة الكونغو، والمتسابق محمد فخرييف من دولة روسيا، والمتسابق ججي مراد قارانيف من دولة روسيا، والمتسابق حسن موسى من دولة مالاوي، والمتسابق هيثم صقر من دولة كينيا.

وقد أعرب المتسابقون عن عميق شكرهم وتقديرهم للدولة المصرية، مؤكدين أن مصر ترعى القرآن الكريم وأهله، وعلى أرض مصر ونيلها أعذب الأصوات وأنداها وأتقنها قراءة للقرآن الكريم، سائلين الله (عز وجل) أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.