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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

محمود الهواري: منهج الأزهر قائم على الرحمة ونبذ العنف

محمود الهواري
محمود الهواري

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (٥٤)، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بعنوان ،"العنف المجتمعي ظاهرة تحتاج إلى حل"، حاضر فيها الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية،  وأدار الندوة الدكتور محمد البحراوي، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك رغبةً من الأزهر الشريف في وضع حد لهذه الظاهرة وتحليل القضايا والظواهر السلبية التي أصابت المجتمعات.

في بداية الندوة، أوضح الدكتور محمود الهواري أن منهج الأزهر قائم على الرحمة ونبذ العنف، ومن ذلك أنه يعلم أبناءه أن "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" وأن "الراحمون يرحمهم الرحمن"، ولذلك فقد اتخذ الأزهر خطوات كبيرة نحو تحويل الرحمة إلى واقع، والتصدي للعنف بكل أشكاله، عبر تصحيح المفاهيم الخاطئة واطلاق مبادرات شبابية كثيرة ومتنوعة تهدف لتوعية الشباب بمخاطر العنف، وتعزيز التسامح والرحمة بينهم، مضيفا أن الأزهر بجانب ذلك قد أنشأ اللجنة العليا للمصالحات، لمواجهة العنف في صعيد مصر، وأنشأ وحدة لم الشمل لمواجهة العنف الأسري، كما أنه ينشر وعاظه وعلماءه في مختلف المحافظات لنشر الرحمة والتسامح.

وأضاف الدكتور الهواري أن الإيمان والأمن مترابطين، فكلما زاد الإيمان زاد الأمن، والقرآن الكريم مليء بالكثير من مواطن الرحمة التي تدلنا على أن الله رحيم بعباده، إلا أن ذلك لم ينعكس على سلوكياتنا نتيجة عدم فهمنا معنى الإيمان، وذلك هو سبب انتشار ما نراه من ارتفاع في وتيرة العنف وضعف في مظاهر الرحمة والتسامح.

 

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

جناح الأزهر الشريف منهج الأزهر وحدة لم الشمل لمواجهة العنف الأسري جامعة الأزهر

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