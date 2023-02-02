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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة جديدة.. بيان عاجل من تركيا بشأن انضمام السويد لـ حلف الناتو

تركيا والسويد
تركيا والسويد

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن السويد لم تف بعد بالتزامها بتسليم الإرهابيين إلى تركيا، وفي هذا الصدد، لا تستطيع أنقرة الموافقة على انضمامها لحلف الناتو.

 

وتابع أكار: “تسليم الإرهابيين إلى تركيا في إطار مكافحة الإرهاب هو نتيجة طبيعية لمذكرة التفاهم لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. يجب على الجميع رؤية ذلك، نحن في انتظار التنفيذ”.

 

وأضاف: “طالما يتم دعم الإرهابيين، وعدم الوفاء بالالتزامات، يرى كل عاقل أن تركيا لا يمكنها أن تقول نعم في أي حال من الأحوال”.

 

وتابع قائلا: “لسوء الحظ، لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة كافية حول هذه القضايا حتى الآن، وخاصة من السويد”.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إن السويد، إلى جانب فنلندا، ستواصل الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها لـ تركيا للانضمام إلى حلف الناتو، والتي تم تضمينها في نص المذكرة الثلاثية المقابلة.

وقال كريسترسون، بعد اجتماع ثنائي مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، في ستوكهولم، "أقدر الرسائل الواضحة جدًا من فنلندا بأننا نسير على هذا الطريق معًا للانضمام إلى الناتو. لقد عملنا معًا على تنفيذ المذكرة الثلاثية مع تركيا. لقد حققنا نتائج ملموسة في جميع أجزاء المذكرة وستواصل تنفيذها الآن”.

وأكد أن السويد ستواصل تنفيذ مذكرة الانضمام الثلاثية مع فنلندا.

تركيا الناتو مكافحة الارهاب فنلندا السويد أنقرة

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