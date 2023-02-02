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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يستقبل عمدة مدينة دنفر Denver بالولايات المتحدة الأمريكية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، بمقر مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، بناء على طلب الغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة، بالسيد مايكل هانكوك العمدة المنتخب لمدينة دنفر Denver بالولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر.

وقد جاء هذا اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك ولا سيما لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب بحث الخطط الخاصة لإمكانية تشغيل خط طيران مباشر من مدينة دنفر إلى مصر وخاصة في ظل ولع وشغف سكان هذه المدينة بالحضارة المصرية العريقة.

واستهل السيد أحمد عيسى الاجتماع بالترحيب بالوفد في مصر وفي مقر المتحف المصري الكبير.

كما قام باستعراض الموقف التنفيذي للمتحف وبعض التفاصيل الخاصة به من حيث البناء وقاعات العرض وأبرز القطع الأثرية التي سيتم عرضها بها، لافتاً أيضاً إلى متحف مراكب خوفو الذي سيعرض مركب خوفو الأولى التي تم نقلها من منطقة أهرامات الجيزة قي أغسطس ٢٠٢١ وكذلك مركب خوفو الثانية التي تم انتشال جميع القطع الخاصة بها من مكان اكتشافها بجوار هرم الملك خوفو ونقلها للمتحف لترميمها وإعادة تركيبها.

وأكد السيد الوزير على الحرص على إثراء تجربة الزائر بهذا الصرح العظيم الذي ينتظر الجميع افتتاحه والذي سيكون أكبر متحف لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، كما سيعرض به ولأول مرة المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، لافتاً إلى أن التجربة بالمتحف ستكون من أهم التجارب المتحفية في العالم.  

وأكد الوزير على ما قامت به الدولة المصرية من جهود كبيرة لإحداث التطور الهائل الذي شهدته مصر في البنية التحتية من مشروعات كبري وإنشاء المدن الجديدة وتطوير الطرق والكباري والمطارات المصرية بما يسهم في تعزيز وزيادة فرص الاستثمار في مختلف المناطق في مصر.

وتحدث السيد الوزير عن الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري، لافتاً إلى نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة والتي كانت على أعلى مستوى، حيث تم تقسيم هؤلاء السائحين إلى 5 شرائح رئيسية ممن يبحثون عن استكشاف الثقافة والآثار(منتج السياحة الثقافية)، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

كما تحدث السيد أحمد عيسى عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً، مستعرضاً محاور الاستراتيجية التي تتمثل في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

وأشار إلى قيام الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر لتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة.

كما قام أعضاء الوفد بجولة بالمنطقة التجارية للمتحف والمسلة المعلقة الموجودة به، حيث أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم للاستقبال والحفاوة التي شاهدوها، مشيدين بالمتحف وبتصميمه المعماري وبما سيتضمنه من قطع أثرية فريدة و متميزة.

وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل مع الوزارة لبحث آليات تنشيط الحركة السياحية الوافدة من مدينة دنفر إلى مصر.

وقد حضر الاجتماع من الوزارة الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف.
 

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وزير السياحة والاثار Denver مدينة دنفر السياحة الولايات المتحدة الامريكية

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