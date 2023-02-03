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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم ورشة الفنون الرقمية وتصميم الجرافيك

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية ، عن ورشة الفنون الرقمية وتصميم الجرافيك.

  
يقدم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية ورشة مكثفة في الفنون الرقمية وتصميم الجرافيك والتي ينصح بها كثيراً بين أوساط مصممي الجرافيك ،  حيث يتم التدريب في هذه الورشة على: - تدريب مكثف على أهم برامج تصميم الجرافيك 1- Adobe Photoshop 2-Adobe  Illustrator 3- Adobe InDesign - تعريف شامل وعملي لتصميم الجرافيك. - مكونات التصميم الجرافيكي والصور الفوتوغرافية. - أنواع التصميم الجرافيكي. - أهمية التصميم الجرافيكي. - مقدمة عملية بالأمثلة تقنيات الرسوم المتحركة. - معلومات هامة عن تطوير الأفكار وتطبيقاتها ضمن أشكال مرئية. 

 

وطرق تحويل الأفكار لتصاميم وحل المشكلات التصميمية وتطبيقاتها. - المفردات والمصطلحات المستخدمة من قبل المصممين وإيجاد تقنيات ولغة بصرية خاصة بهم. - نظرية الألوان التي يتم الاعتماد عليها في صناعة البراندات لأن لكل لون دلالة معينة.  الخطوط ومعانيها المختلفة. - القواعد الأساسيات للتصميم الجيد ( التباين – اختلاف الألوان - المسافات بين التراكيب المختلفة ). - تطبيقات عملية متنوعة ( تصميم فلاير – تصميم براند كامل – تعديل الصور) وغيرها الكثير.

جامعة القاهرة الصور الفوتوغرافية جامعه Jobs Education

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