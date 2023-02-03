مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم ورشة الفنون الرقمية وتصميم الجرافيك

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية ، عن ورشة الفنون الرقمية وتصميم الجرافيك.



يقدم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية ورشة مكثفة في الفنون الرقمية وتصميم الجرافيك والتي ينصح بها كثيراً بين أوساط مصممي الجرافيك ، حيث يتم التدريب في هذه الورشة على: - تدريب مكثف على أهم برامج تصميم الجرافيك 1- Adobe Photoshop 2-Adobe Illustrator 3- Adobe InDesign - تعريف شامل وعملي لتصميم الجرافيك. - مكونات التصميم الجرافيكي والصور الفوتوغرافية. - أنواع التصميم الجرافيكي. - أهمية التصميم الجرافيكي. - مقدمة عملية بالأمثلة تقنيات الرسوم المتحركة. - معلومات هامة عن تطوير الأفكار وتطبيقاتها ضمن أشكال مرئية.

وطرق تحويل الأفكار لتصاميم وحل المشكلات التصميمية وتطبيقاتها. - المفردات والمصطلحات المستخدمة من قبل المصممين وإيجاد تقنيات ولغة بصرية خاصة بهم. - نظرية الألوان التي يتم الاعتماد عليها في صناعة البراندات لأن لكل لون دلالة معينة. الخطوط ومعانيها المختلفة. - القواعد الأساسيات للتصميم الجيد ( التباين – اختلاف الألوان - المسافات بين التراكيب المختلفة ). - تطبيقات عملية متنوعة ( تصميم فلاير – تصميم براند كامل – تعديل الصور) وغيرها الكثير.