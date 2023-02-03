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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حافظ على عربيتك .. تجنب أخطاء يقع بها قائدي السيارات

حافظ على عربيتك ..
حافظ على عربيتك .. اخطاء يقع بها قائدي السيارات "تجنبها الأن

يقع البعض من قائدي السيارات في العديد من الأخطاء، والتي قد تكون في غاية الخطورة عند اهمالها، حيث تتطلب تلك المشكلات المزيد من الدراية لعدم الوقوع بها لتجنب الكثير من المخاطر، ولتوفير الوقت والجهد لاصلاحها، بالاضافة إلى توفير النفقات أيضا.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح لقائدي السيارات لتجب الكثير من المشكلات
 

اخطاء يقع بها قائدي السيارات "تجنبها الأن" 

نصائح لقائدي السيارات 

يجب أن نحرص على موعد تغيير زيت المحرك، عن طريق حساب ومعرفة عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة مقارنة باخر موعد، بالاضافة إلى قياس الزيت واختبار زرجة اللزوجة واللون، بالاضافة إلى ملاحظات احتراقه.

وذلك للمحافظة على الأجزاء المعدنية الداخلية من الاحتكاكات العنيفة، بالاضافة إلى تمتع المحرك بمناخ مناسب يعطيه عمر افتراضي اطول، كما يجب أيضا متابعة مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة، مع مراجعة الكتيب الخاص بالصيانة الخاصة بكل سيارة وطرق تغييره بالاضافة إلى النوع المناسب.

ويقع البعض من قائدي السيارات في خطأ شائع، وهو استمرار السير على الإطار في حالة انخفاض مستوى الهواء بداخلة ولو لمدة قصيرة، حيث يعرض هذا الخطأ اطار سيارتك للتلف المباشر نتيجة للاحتكاك القوي، ويفضل في هذا الموقف ملئ اطار السيارة بالهواء عن طريف منفاخ الطوارئ، أو استخدام العجلة البديلة لحين التوجه لاقرب مركز لإصلاح الاطارات.

يجب أيضا أن يختبر قائد السيارة فعالية البطارية الجافة من حين لاخر، عن طريق قياس الجهد الخاصة بها، لمعرفة مدى فعاليتها ولتجنب الاعطال المفاجئة، بالاضافة إلى تنظيف اقطاب البطارية والكابلات الموصلة من الاملاح والرطوبة.

ومن الضروري أن نقوم بصيانة جميع مصابيح السيارة للحصول على أفضلية مستويات الرؤية، بالاضافة إلى اتباع مواعيد الصيانة الدورية، والكشف على جميع السيور، والتأكد من سلامة "عفشة" السيارة ومنظومة الفرامل، إلى جانب فحص مستوى المياه والتبريد.

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