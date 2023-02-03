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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمواصفات خارقة .. ماكلارين تكشف عن سيارة 750S الرياضية | صور

ماكلارين
ماكلارين

تقوم ماكلارين بتحديث سيارتها الخارقة 720S التي نالت استحسانا كبيرا مع إضافة تحديثات التصميم، وشارات جديدة وتعزيز قوة 30 حصانا، وفقا للتقارير الإخبارية.

سيعمل التعديل على محرك M840T مزدوج التوربو V8بسعة 4.0 ليتر من ماكلارين على زيادة القدرة الإنتاجية من 710 حصان إلى 740 حصانًا، ويتم استخدام تصنيف الطاقة المترية مرة أخرى لتسمية الماكينة ذات المحرك المتوسط.

ماكلارين 

وقالت Automotive News إن 750S ستكون "أكثر عدوانية" من 720S ولكنها ليست بتميز سيارة ماكلارين 765LT، وستكون عبارة عن "مزيج قوي" من السيارتين. 

يقال إن تصميم السيارة الجديدة من الداخل والخارج سيقترض من موديلات مكلارين الأخرى، يعد المصد الأمامي الجديد، ومآخذ الهواء الجانبية الأكبر حجمًا ، والجناح التكيفي الأكبر حجمًا على طراز 765LT، والمكابح الهوائية جزءًا من الحزمة الخارجية الجديدة، في حين أن المقصورة يمكن أن تستعير نظام المعلومات والترفيه الجديد من سيارة Artura ومجموعة العدادات الرقمية.

ماكلارين 

ولكن على عكس Artura، التي تستخدم محركًا هجينًا سداسي الأسطوانات بدلاً من محرك V8 الذي تم تركيبه على سابقتها 570S، فإن 750S لن تعتمد التقنية الهجينة، حيث تعد في الأساس عملية تحديث لطراز 720S الذي خرج من الإنتاج في يناير.

قال التقرير أيضًا أنه لن يكون هناك طراز جديد من LTهذه المرة، وأن كلا الإصدارين الكوبيه والقابل للتحويل من 750S سيكونان متاحين معاً، بدلاً من الإطلاق المتدرج.

قال مصدر Autonews أننا سنلقي نظرة أولى على 750Sفي حملة دعائية هذا الشهر، مع الكشف الكامل في أبريل ومن المقرر تسليم السيارة للمشترين في سبتمبر، ومن المتوقع أن تحصل على زيادة بنسبة 10% على تكلفة السيارة السابقة والبالغة 310500 دولار.

ماكلارين Automotive News 765LT 720S الكوبية Artura

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