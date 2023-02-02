سعر لكزس GX الجديدة في الكويت | صور

تعتبر العلامة التجارية اليابانية لكزس الذراع الفاخر لشركة تويوتا العملاقة، وتتميز سياراتها بأقوى وسائل الرفاهية والراحة، بالإضافة لمواصفات الأمن والسلامة والملاحة، ومن أبرز إصدارتها في السوق الكويتي لكزس GX موديل 2023.

لكزس GX

مواصفات لكزس GX

حصلت السيارة لكزس GX على محرك ثماني الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 4600 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 292 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 438 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي.

تأتي السيارة لكزس GX على مصابيح أمامية مزودة بتقنية DRL/LED، وجنوط من الألمنيوم قياس 18 بوصة، وكاميرا خلفية بالإضافة لمجسات إلكترونية خلفية وأمامية، وفتحة بالسقف، وجناح خلفي.

لكزس GX

جاءت السيارة لكزس GX بشاشة أمامية قياس 12.3 بوصة، وشاشة تدعم نظام تشغيل (Apple CarPlay/Android Auto، ونظام سمعي مارك ليفنسون مزود ب 17 سماعة و AUX و USB و DVD و بلوتوث، ومقاعد من الجلد الفاخر، ومقاعد أمامية متحركة كهربائياً

تتوفر السيارة لكزس GX بمجموعة من وسائل الآمان الحديثة ومن أبرزها نظام الحماية لتفادي التصادم ونظام رادار المراقبة للتحكم الأوتوماتيكي أثناء القيادة وضبط المسافة، و 10 وسائد هوائية، ونظام الفرامل ABS / EBD، نظام الفرامل المساعد، ونظام الالتصاق بسطح الأرض متوفر مع نظام التحكم النشط و نظام التحكم في اهتزاز المركبة، نظام التعليق الديناميكي ( KDSS )، نظام مساعدة الانطلاق والنزول على المرتفعات.

لكزس GX

سعر لكزس GX في الكويت

الفئة الأولى GX460 Luxury Sport بسعر 20,750 دينار

الفئة الثانية GX460 Executive Sport بسعر 22,900 دينار