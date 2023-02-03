ترويجا للفيلم.. رامز جلال يطير إلى السعودية بسبب أخي فوق الشجرة

يستعد الفنان رامز جلال للسفر إلى السعودية خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل حضور عدد من عروض فيلمه الجديد أخى فوق الشجرة مع الجمهور والترويج له.



وجاء سفر رامز جلال إلى السعودية بعد النجاح الذى حققه الفيلم فى السينمات المصرية خلال الأسبوعان الماضيين بتحقيقه إيرادات عالية تخطت حاجز الـ7 مليون جنية.





قصة الفيلم



وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

ويشارك رامز جلال فى بطولة فيلم أخي فوق الشجرة، كل من الفنانة تارا عماد، محمد ثروت، حمدى الميرغنى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

مقالب رامز جلال

شهدت كواليس تصوير فيلم أخى فوق الشجرة العديد من المواقف الكوميدية التى تجمع بين رامز جلال بطل العمل والنجوم المشاركين فيه.

فبعد الفيديو الذى نشره رامز جلال مع حمو بيكا وهو يداعبه أمام حمام السباحة وسقوطه بالماء، قام رامز بنشر فيديو جديد بينهما، وظهر من خلاله ويمسك بيديه ثعبان ليفاجئ به حمو بيكا فى غرفته.

وحاول حمو خلال الفيديو الهروب من رامز جلال إلا أنه لم ينجح وظل رامز فى ملاحقته ووضع الثعبان على جسمه وسط صراخ من حمو الذى ظل يتوسل إليه لترك الغرفة.