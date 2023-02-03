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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية.. انطلاق فعاليات المشروع القومي للقوافل الرياضية

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمشروع القومي للقوافل الرياضية والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنفيذ عدد من الفعاليات والمسابقات الرياضية بمشاركة الشباب والفتيات بالقرى التى لا يوجد بها منشآت رياضية أو مراكز شباب.

وقال إن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بقطاع الشباب والرياضة وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شاب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام الإدارة العامة للرياضه بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بتنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية بمشاركة عدد من شباب وفتيات قري حياه كريمه بمركز الحسينية وذلك إيماناً بأحقيتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم افتتاح مركزي شباب الظواهرية وبحر البقر 2 ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمه لتطوير الريف المصري بقرى مركز الحسينيه لاتاحه الفرصه  للشباب والفتيات لممارسة الالعاب الرياضية والمشاركة في المسابقات والفعاليات المختلفه وتاهيل المتميزين منهم للمشاركة في البطولات المحليه والقارية والعالمية وكذلك قضاء أوقات فراغهم بصورة إيجابية تعود عليهم وعلي المجتمع بالنفع والفائدة.

أعرب الشباب والفتيات المشاركين في الأنشطة الرياضية عن سعادتهم بتلك المبادرة والتي اتاحت لهم الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ودعم حركة الرياضة بقري حياه كريمة بمركز الحسينية.

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