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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء العريش البحرى
ميناء العريش البحرى

تحسنت الأحوال الجوية في محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة،  بعد تعرضها لطقس سيئ تعطلت بسببه معظم المرافق العامة.

وقد أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إعادة فتح ميناء العريش البحري، بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح واستقرار حالة الطقس بمحافظة شمال سيناء.

إغلاق 3 أيام 

وأكدت الهيئة  في بيان لها،  أنه تم انتظام الحركة الملاحية بميناء العريش البحري، بعد إغلاق دام 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى 4 أمتار. 


وتشهد محافظة شمال سيناء، استقرارًا في حالة الطقس وهدوء الرياح وسطوع شمس النهار رغم برودة الجو  نسبيا.

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العريش ميناء الأحوال الجوية إعادة

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