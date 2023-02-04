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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يناقشها غدا.. 6 توصيات للحماية الاجتماعية في دراسة العنف الأسري

العنف الأسري
العنف الأسري

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا  الأحد  مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي و مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن  ظاهرة العنف الأسري- الأسباب و الآثار وسبل المواجهة
 

وجاءت توصيات الدراسة في مجال الحماية الاجتماعية، متمثلة في الآتي:

التوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية.

التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه.

زيادة دور استضافة المعنفات في المحافظات

زيادة عدد دور استضافة المعنفات في المحافظات المختلفة، بجانب تفعيل أدوار أندية "الطفل، والفتاة، والسكان" داخل مراكز الشباب.

تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلى والمركزي.

تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل.

الأوقاف مجلس الشيوخ التضامن الاجتماعي مشروعات متناهية الصغر لجنة حقوق الانسان

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