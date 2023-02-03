بمشاركة 11 فنانا.. تفاصيل فبراير الكويت 2023 قبل انطلاقه اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الاحتفاليات الغنائية التي ينتظرها الجمهور الكويتي والعربي سنويا في مهرجان "فبراير الكويت 2023” الذي تتولى شركة "روتانا ميوزك جروب" تنظيمه حيث تضم حفلات المهرجان لهذا العام والتي ستقام في مبنى "ارينا الكويت"، نخبة من نجوم الغناء الذين يجمعون ما بين الخبرة والطرب، ويتمتعون بشعبية كبيرة عند مختلف الأجيال.

من جانبه، أزاح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا ميوزك جروب" الستار عن عدد هذه الحفلات ومواعيدها ، كاشفا عن أسماء نجومها حيث يشارك بها 11 فنانا من ضمنهم "فنان العرب" محمد عبده، عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، ماجد المهندس، نوال الكويتية ، اصالة نصري، انغام، اليسا، نانسي عجرم، اصيل ابوبكر ومطرف المطرف. وتمنى أ.سالم للفنانين التوفيق ومؤكدا ان اختيارهم لدورة هذا العام استند على استقصاءات قامت بها روتانا مع شرائح مختلفة من الجمهور بالإضافة الى ظروف وارتباطات الكثير من الفنانين خلال هذه الفترة، مشددا على متن العلاقة التي تربط روتانا بجميع الفنانين الخليجين والعرب من المشاركين وغيرهم.

وتبدأ حفلات " مهرجان فبراير الكويت 2023” بتاريخ 3 فبراير 2023 وتختتم بتاريخ 17 فبراير 2023 بمعدل حفلين كل أسبوع، يبدأها "نبض الكويت" نبيل شعيل ويختمها "سفير الاغنية الكويتية" عبد الله الرويشد، ويجمع كل حفل مطربين عدا حفل "فنان العرب" محمد عبده اذ سيغني منفرداً.

أما جدول وتاريخ حفلات "مهرجان فبراير الكويت 2023” فهو كالتالي:

-يوم 3فبراير 2023: نبيل شعيل واصالة نصري

-يوم 4فبرابر 2023: محمد عبده

-يوم 9فبراير 2023:مطرف المطرف وانغام

-يوم 10فبراير 2023:نانسي عجرم وماجد المهندس

-يوم 16فبراير 2023: اصيل ابوبكر ونوال الكويتية

-يوم 17فبراير 2023: اليسا وعبد الله الرويشد