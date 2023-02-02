عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عباس يستعد لطرح أغنية "دي بجاحة"

محمد عباس
محمد عباس

يستعد الفنان محمد عباس، لطرح أغنية جديدة بعنوان “دي بجاحة” وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

يذكر أن في عام ٢٠١٩ نشر المطرب محمد عباس نجم ستار أكاديمى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن اعتزاله الفن بسبب الأوضاع الحالية في الوسط الفني المصري وما يحدث فيه، كاشفًا عن عودته مرة أخرى لعمله كمهندس ديكور.


 

وقال محمد عباس إنه بعد نجاحه في برنامج ستار أكاديمي عرض عليه بعض المنتجين عقود احتكار، لكنه رفضها،بسبب ما علمه عن الأزمات التي حدثت لكثير من المطربين بسبب ذلك، مضيفا: "في مصر مبقاش في حد بيصنع نجم كلهعايز نجم كبير عشان يكسب من وراه".


 

وأضاف محمد عباس قائلا: "الذوق العام في مصر بقا صعب جدا.. النجاح في مصر للمطربين السوبر ستارز والمطربين الشعبي  اللي بيقدموا أي حاجة ملهاش لازمة.. السوبر ستارز طبيعي ناس تعبت من سنين كان حظهم حلو إن مكنش فيه الاسفاف بتاع دلوقت فكانوا عارفين يغنوا في رواقة".


 

وأشار محمد قائلا: "قررت أرجع أشتغل مهندس ديكور عشان أعرف أعيش وابني نفسي، لأنه صعب على الفنان الجمعبين عملين الغناء وهندسة الديكور".

دي بجاحة محمد عباس الفنان محمد عباس اليوتيوب نجم ستار اكاديمي ديكور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

رسالة إبراهيم فايق للجماهير البيضاء بعد أزمة رئيس الزمالك

مفاجأة.. مساع جادة لإذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية عبر القنوات المصرية

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

موضوعات متعلقة

الكوماندا.. أحمد العوضي يشارك جمهور بصورة من كواليس مسلسل ضرب نار.. شاهد

إنجي علي تستضيف مصطفى خاطر في أسرار النجوم.. الليلة

شاهد .. أصالة في أحدث ظهور بحفل «ليلة الأرض»

هجوم الجماهير على نيللي كريم بسبب زوجها..القصة كاملة

محمود الليثى يشعل حفل التجمع بسبب أزمة صحية لعدوية

أيتن أمين عضوا بلجنة تحكيم برلين

أحمد حاتم يشارك جمهوره بصور من كواليس فيلم المطاريد.. شاهد

اليوم.. أمير كرارة يواصل تصوير "سوق الكانتو" في مدينة الإنتاج الإعلامي

ترشيحاتنا

بعد بايدن وترامب.. FBI يستعد لمداهمة منزل مايك بنس

هزيمة جيش موسكو.. أوكرانيا تتعهد بعدم ضرب روسيا بأسلحة الغرب

قرار مفاجئ من البنك الدولي بشأن استقدام الغاز المصري إلى لبنان

ليلة حزينة على سكان المطرية .. ماذا حدث داخل مستشفى النور المحمدي

اكتشف أسباب هبوط القلب .. يؤدى للموت والنوبة القلبية

طبيب بمستشفى النور المحمدي بالمطرية يكشف تفاصيل الحريق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق خارقة ومضمونة لنسف دهون البطن

مقبلش أكون الزوجة الأولى.. كاتبة مصرية تثير الجدل: مش هعرف أوفي حقوق الراجل

خصر منحوت .. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

يتطلع لكسر رقم ميسي.. الشحات أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في 3 نسخ بالمونديال

فيديو

بعد مباراة الأهلي وأوكلاند.. سر خضوع حسين الشحات وإليو ديانج لاختبار المنشطات|فيديوجراف

تردد قناة Aea| مواعيد مباريات الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. فيديوجراف

مطالب برلمانية بـ زيادة دعم بطاقة التموين | فيديو

تحرش بها شقيقها وقتلها والدها خنقا.. مأساة الحسناء العراقية طيبة العلي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ