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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسر في الجمجمة .. وفاة مؤلمة لـ آيلا ابنة العامين بالمحلة

الطفلة الضحية بالغربية
الطفلة الضحية بالغربية

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم وفاة عصفورة الجنه "ٱيلا محمد جادو " عمرها سنتين في حادث سقوط من نافذه شرفة غرفتها بشكل مفاجئ أثناء لهوها مما تسبب في وفاتها جراء الإصابة بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ تسبب في وفاتها .

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كما نعي الدكتور محمد جادو استشاري الٱسنان رحيل ابنته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بكتابته""هاتوحشيني يا روح بابا كنتي نوارة البيت".

 الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وفاة الطفلة "ٱيلا محمد جادو " عمرها سنتين عقب سقوطه من شباك نافذه غرفة نومها بمنزل أسرتها بمنطقة منشية البكري بنطاق دائرة قسم شرطة ثان المحلة.

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كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.


وباشر الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة سير تحريات أحداث الواقعة وتبين وفاتها جراء اللهو وسقوطها من شباك نافذه شرفة غرفة نومها .

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كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفلة الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة الكبرى  وتسبب نزيف بالمخ وكسر الجمجمة في وفاتها.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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