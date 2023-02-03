رئيس المجلس الأوروبي : أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الاتحاد .. فيديو

قال شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بكل السُبل.

وأضاف خلال كلمته بقمة الاتحاد الأوروبي في كييف، اليوم الجمعة، والتي نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن مستقبل أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وهو خيار من أجل الحرية والديمقراطية، وأن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الرئيس الأوكراني «زيلينسكي»، يُمثل رمزًا للشعب الأوكراني وأن الدعم الأوروبي سيستمر للنهاية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمًا لأوكرانيا يُقدر بأكثر من 60 مليار يورو؛ لمساعدة الشعب على مواجهة آثار الغزو الروسي.

وتابع أن الاتحاد قدم أيضًا مساعدات تقدر بـ 12 مليار يورو؛ دعمًا عسكريًا وتدريبيًا للجيش الأوكراني، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشكر كل الدول التي قامت بالدعم المادي والمعنوي للشعب الأوكراني، مُشيرًا إلى أن هذا يُعد رمزًا للتضامن الأوروبي.

وأكد «ميشال» أن أوروبا مستمرة في الضغط على روسيا حتى تضع حدًا لهذه الحرب، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بفرض 9 حزم من العقوبات على روسيا وسيقوم بأكثر من ذلك، وأن هناك حزمة عاشرة بهدف استهداف الاقتصاد الروسي حتى لا يكون لديها تكنولوجيات متطورة.

ويرى رئيس المجلس الأوروبي أن روسيا مسؤولة عن الجرائم المرتكبة على الأراضي الأوكرانية، وعليها دفع التعويضات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا واحترام سيادتها مستقبلًا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد مشروع للسلام في أوكرانيا، مكون من 10 نقاط، مؤكدًا على مساعدة الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مكافحة الفساد حتى يستطيع الشعب الأوكراني الاستفادة من كل حزم الدعم المرسلة للبلاد.