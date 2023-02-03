رئيس المجلس الأوروبي يفجر مفاجأة بخصوص اهذنضمام أوكرانيا للاتحاد

عقد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بخصوص التباحث بشأن الحرب الأوكرانية ودعم أوكرانيا.

وخلال المؤتمر، قال رئيس المجلس الأوروبي: "سندعم أوكرانيا بكل الطرق ولا نبالي بأي تهديد روسي".

وعن انضمام اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي، أوضح ميشال، أن انضمام أوكرانيا بحاجة إلى قرار بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد بعد القيام بإصلاحات، لافتا إلى أنه ليس هناك جدول زمني بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد.

وأشار إلى أن مستقبل أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي ومصيرنا واحد، ولفت إلى أن أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا.

وبخصوص روسيا، قال رئيس المجلس الأوروبي، إنه على روسيا دفع تعويضات على جرائمها وإعادة بناء ما دمرته في أوكرانيا.

وتابع: "سنواصل الضغط على روسيا لتضع حدا للحرب ونحضر الحزمة العاشرة من العقوبات.