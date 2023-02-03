عالمي .. إبراهيم عادل يراوغ ويسجل هدف المنتخب الأولمبي الثالث أمام الجابون

أحرز إبراهيم عادل هدف المنتخب الأولمبي الثالث في شباك منتخب الجابون في الدقيقة 69 من المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الدفاع الجوى فى إطار الإستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب المنتخب الأولمبي على دفاعات الجابون ومحاولات من جانب الثلاثي إبراهيم عادل وأسامة فيصل ومصطفى ميسي.

ارسل محمود صابر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها محمد شحاتة لتمر بجوار مرمى حارس منتخب الجابون في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

وفى الدقيقة الـ12 سدد لاعب منتخب الجابون ميجولو كرة قوية وسط رقابة الثنائى محمد شحاتة ومحمود جهاد لتمر بدون خطورة إلى جوار مرمى الحارس علي الجابري.

وأنقذ أحمد عيد المنتخب الأولمبي من فرصة خطيرة لصالح منتخب الجابون فى الدقيقة 16 بعدما نجح فى إبعاد الكرة من أمام مهاجم المنافس إلى رمية تماس وسدد فى الدقيقة 17 كوي لاعب منتخب الجابون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعلو عارضة حارس مرمى المنتخب الأولمبي.

واضطر إبراهيم نور الدين حكم المباراة الى إيقاف اللقاء من أجل تلقى حارس مرمى المنتخب الجابوني العلاج في الدقيقة 20.

وتصدى فى الدقيقة 23 علي الجابري حارس مرمى المنتخب الأولمبي إلى تسديدة قوية من لاعب منتخب الجابون مونجوني من خارج منطقة الجزاء.

وأهدر مصطفى سعد ميسي فرصة حقيقية لإحراز هدف التقدم بعدما تسلم فى الدقيقة 23 كرة مررها أسامة فيصل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ليتصدى لها حارس منتخب الجابون ببراعة.

وأضاع ابراهيم عادل فى الدقيقة 24 فرصة خطيرة لصالح المنتخب الأولمبي عقب تسلمه تمريرة ارسلها مصطفى ميسى وسدد الكرة برأسه لتعلو عارضة حارس مرمى الجابون.

هدف المنتخب الأولمبي الأول

أحرز محمود صابر هدف المنتخب الأولمبي الهدف الأول فى شباك الجابون بعدما تسلم تمريرة من إبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء سددها قوية لتسكن شباك المنافس.

ونجح حاتم سكر فى الدقيقة 42 كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء إلى ضربة ركنية قبل أن تشكل خطورة على مرمى المنتخب الأولمبي.

هدف المنتخب الأولمبي الثاني

أضاف أسامة فيصل الهدف الثاني لصالح المنتخب الأولمبي فى شباك نظيره منتخب الجابون فى الدقيقة 62 بعدما تسلم تمريرة أرسلها محمد شحاتة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة فى شباك الحارس الجابوني.

الهدف الثالث

أحرز إبراهيم عادل هدف عالمي لصالح المنتخب الأولمبي بعدما راوغ ثنائى منتخب الجابون داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة فى شباك حارس الجابون فى الدقيقة 69.