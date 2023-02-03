بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة عدم مشاركة محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي رفقة الشياطين الحمر في مباراة سياتل الأمريكي المقرر إقامتها غدا السبت ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

وخضع محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي، إلى جلسة استماع أمام اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) امس الخميس.

وقال المصدر إنه في حال صدور أي قرار بتغليظ العقوبة على اللاعب وذلك المتوقع من الفيفا بسبب عدم سداد كهربا الغرامة المالية، وإخطار اتحاد الكرة المصري إلى جانب نادي الزمالك حتي موعد المباراة بإيقاف اللاعب مجددا لن يستطيع كهربا المشاركة مع النادي الأهلي فى مباراة سياتل الأمريكي غدا الخميس بـ مونديال الأندية بالمغرب.

أضاف: فى حالة عدم وصول أي خطاب من الفيفا إلى اتحاد الكرة ونادي الزمالك والأطراف المعنية بالقضية حتى موعد مباراة سياتل الأمريكي في مونديال الأندية بالمغرب يحق للاعب الأهلي كهربا المشاركة فى اللقاء بشكل قانوني.

إيقاف كهربا فى شكوى الزمالك

وواجه كهربا عقوبة الإيقاف 6 أشهر مع دفع غرامة مليوني و200 ألف دولار، لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك في نهاية موسم 2019 والرحيل عن القلعة البيضاء إلى البرتغال ثم إلى الأهلي المصري.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابًا رسميا إلى النادي الأهلي يقر خلاله بأحقية مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بالمشاركة في المباريات بداية من لقاء سموحة بكأس مصر.

واتخذت إدارة نادي الزمالك قراراً بمطالبة "فيفا" بسداد الغرامة كاملة، ورفض أي محاولات لتقسيط المبلغ بعد ان كان هناك مرونة في دفع الغرامة من جانب مسئولي الزمالك في وقت سابق بجانب شكوى الأهلي الذي شارك اللاعب كهربا رغم صدور قرار بإيقافه.

ويرفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أي محاولات للصلح مع كهربا وتقسيط الغرامة الموقعة عليه، في ظل رؤيته أن اللاعب أضر بنادي الزمالك عندما رحل عنه في وقت سابق.

تدريبات الأهلي لمواجهة سياتل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي ظهر اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

بدأ المران الجماعي بقراءة الفاتحة في أرض الملعب قبل أن يبدأ اللاعبون فقرات المران الجماعي.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بالجهاز الفني واللاعبين في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمدة ١٠ دقائق قبل خوض التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أوكلاند سيتي ، تدريبات خاصة ضمن فقرات المران الجماعي الذي استمر لمدة ٤٥ دقيقة قبل أن ينتظموا في برنامج استشفائي لتفادي الإرهاق.

وخاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة، أعقبها فقرة للتصويب بالكرة على المرمى وأخرى للكرات العرضية.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية متنوعة ضمن فقرات المران.