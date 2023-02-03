السفير المصري لـ أميرة جمال: دعم الجماهير المغربية للأهلي يجسد العلاقة الطيبة بين الشعبين

وجه السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، التحية للجماهير المغربية وللإعلام المغربي بعد الدعم الكبير الذي يقدموه للنادي الأهلي خلال مشاركته في مونديال الأندية.

وقال السفير ياسر عثمان للإعلامية أميرة جمال في مداخلة هاتفية في برنامج "ع التراك" على راديو أون سبورت إف إم، إن دعم الجماهير المغربية للأهلي يجسد العلاقة الطيبة بين الشعبين والرأي العام المغربي كله وراء الفريق.

وأضاف أن زيارة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لبعثة الأهلي ومقابلة الكابتن محمود الخطيب، تعد زيارة مهمة جدا، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يكون هناك حضورا جماهيريا كبيرا من المغاربة في لقاء الأهلي وسياتل، مساء السبت، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة للجماهير المصرية.

وأوضح ياسر عثمان أن السفارة المصرية كانت حريصة على تذليل أي عقبات أمام بعثة الأهلي منذ وصولها إلى المغرب متنميا التوفيق لممثل الكرة المصرية في مونديال الأندية، ومؤكدا أن اللاعبين في حالة جيدة وعلى أتم استعدادا لمواجهة سياتل غدا.