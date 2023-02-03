عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السفير المصري لـ أميرة جمال: دعم الجماهير المغربية للأهلي يجسد العلاقة الطيبة بين الشعبين

أميرة جمال
أميرة جمال

وجه السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، التحية للجماهير المغربية وللإعلام المغربي بعد الدعم الكبير الذي يقدموه للنادي الأهلي خلال مشاركته في مونديال الأندية.

وقال السفير ياسر عثمان للإعلامية أميرة جمال في مداخلة هاتفية في برنامج "ع التراك" على راديو أون سبورت إف إم، إن دعم الجماهير المغربية للأهلي يجسد العلاقة الطيبة بين الشعبين والرأي العام المغربي كله وراء الفريق.

وأضاف أن زيارة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لبعثة الأهلي ومقابلة الكابتن محمود الخطيب، تعد زيارة مهمة جدا، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يكون هناك حضورا جماهيريا كبيرا من المغاربة في لقاء الأهلي وسياتل، مساء السبت، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة للجماهير المصرية.

وأوضح ياسر عثمان أن السفارة المصرية كانت حريصة على تذليل أي عقبات أمام بعثة الأهلي منذ وصولها إلى المغرب متنميا التوفيق لممثل الكرة المصرية في مونديال الأندية، ومؤكدا أن اللاعبين في حالة جيدة وعلى أتم استعدادا لمواجهة سياتل غدا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

بعد تجميده .. القصة الكاملة لتورّط برونو سافيو في ضياع صفقة الأهلي

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

ترشيحاتنا

"غرفة الدواجن": سعر الكتكوت وصل إلى 24 جنيها

لمدة 9 ساعات.. قطع المياه غداً عن مدينة دسوق بكفر الشيخ

المفتي: العلم لا يتعارض مع الشرع إلا إذا خرج عن نطاق الأخلاق

الوصايا السبع لكتابة القايمة .. متى تسقط عقوبة التبديد.. وشرط البراءة الوحيد؟

رئيسة الوزارء الإيطالية: زيلينسكي يبحث عن خطة للحوار مع روسيا

تحديث جديد من "Google" يحول موبايلك لـ WebCam

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها.. علامة صادمة تكشف عن مرض مميت في الكلى

مخ وأعصاب | مفاجأة عن طبيب الشرقية بسبب روشتة بـ رسالة خاصة

تامر حسني يحيي حفل زفاف أحمد عصام بأحد الفنادق.. صور

بيدفعوا كام في السنة؟ تفاصيل احتجاجات طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة | شاهد

فيديو

من الرعاية لـ الإصابة بمرض السرطان.. أمراض الفنانين بين السرية والعلنية

تيك توكر بريطانية تتسول بـ سرطان كاذب .. وعقوبة رادعة تنتظرها |فيديو

كواليس براءة مودة الأدهم من تهمة الاتجار بالبشر.. فيديو

أجواء شتوية وثلوج اليوم وتحذير من طقس الأحد والاثنين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ