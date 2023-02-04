أخبار الفن| تامر حسني يشهد على عقد قران أحمد عصام.. حقيقة وعكة أحمد عدوية الصحية

تامر حسني يشهد على عقد قران أحمد عصام.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حقيقة وعكة أحمد عدوية الصحية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديوهات كثيرة لها عبر حسابها الرسمي على تيك توك، وكان الرابط بينهما طلب الجمهور بأن تقدم فيديو معها، ولكنها تجاهلت كل تلك الطلبات ولم ترد عليها، كما طالبوها بأن تخبر والدتها بإقامة حفلات أكثر.

كشف مصمم إطلالة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، تفاصيل اللوك الأخير الذي ظهر به خلال حفل خطوبته من فتاة من خارج الوسط الفني.

طرح الفنان راشد الماجد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم وينه، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

حرص موقع صدى البلد على الاطمئنان على صحة الفنان أحمد عدوية بعد تردد أنباء من خلال حساب غير رسمي لابنه محمد يشيع أن والده تعرض لوعكة صحية.

أقدمت أمل العوضي - مذيعة وممثلة كويتية شهيرة - على إغلاق حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، والابتعاد عن السوشيال ميديا خلال الفترة الحالية، في ظل تردد أنباء غير مؤكدة رسميًا حول اعتزالها العمل الفني والإعلامي بجانب اعتزال الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

احتفل نجم الفايرووركس أحمد عصام بزفافه مساء اليوم الجمعة 3 فبراير، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

بدأ الفنان نبيل شعيل، فقرته الغنائية من أولى حفلات مهرجان فبراير الكويت، في ليلته الأولى التي تشارك فيها الفنانة أصالة نصري، مساء اليوم الجمعة.

حرص الفنان تامر حسني، على التوقيع كشاهد على عقد قران الفنان أحمد عصام، الذي أقيم اليوم الجمعة 3 فبراير، بأحد الفنادق بالقاهرة.