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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تامر حسني يشهد على عقد قران أحمد عصام.. حقيقة وعكة أحمد عدوية الصحية

أخبار الفن
أخبار الفن

تامر حسني يشهد على عقد قران أحمد عصام.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حقيقة وعكة أحمد عدوية الصحية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

طلب غير متوقع لابنة شيرين بسبب والدتها .. ورد فعل صادم منها

نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديوهات كثيرة لها عبر حسابها الرسمي على تيك توك، وكان الرابط بينهما طلب الجمهور بأن تقدم فيديو معها، ولكنها تجاهلت كل تلك الطلبات ولم ترد عليها، كما طالبوها بأن تخبر والدتها بإقامة حفلات أكثر.

 

بعد أيام من خطوبته.. موعد زفاف حسن شاكوش

كشف مصمم إطلالة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، تفاصيل اللوك الأخير الذي ظهر به خلال حفل خطوبته من فتاة من خارج الوسط الفني.

 

وينه.. طرح أحدث أغاني النجم راشد الماجد

طرح الفنان راشد الماجد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم وينه، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

أكونت فيك .. محمد عدوية يكشف حقيقة مرور والده بوعكة صحية

حرص موقع صدى البلد على الاطمئنان على صحة الفنان أحمد عدوية بعد تردد أنباء من خلال حساب غير رسمي لابنه محمد يشيع أن والده تعرض لوعكة صحية.

 

الحياة مش مال وشو .. مذيعة وممثلة تعتزل وتبتعد بعد الزواج من سياسي

أقدمت أمل العوضي - مذيعة وممثلة كويتية شهيرة - على إغلاق حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، والابتعاد عن السوشيال ميديا خلال الفترة الحالية، في ظل تردد أنباء غير مؤكدة رسميًا حول اعتزالها العمل الفني والإعلامي بجانب اعتزال الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

تامر حسني يحيي حفل زفاف أحمد عصام بأحد الفنادق.. صور

احتفل نجم الفايرووركس أحمد عصام بزفافه مساء اليوم الجمعة 3 فبراير، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

 

نبيل شعيل يفتتح مهرجان فبراير الكويت لعام 2023

بدأ الفنان نبيل شعيل، فقرته الغنائية من أولى حفلات مهرجان فبراير الكويت، في ليلته الأولى التي تشارك فيها الفنانة أصالة نصري، مساء اليوم الجمعة.

 

تامر حسني يشهد على عقد قران أحمد عصام

حرص الفنان تامر حسني، على التوقيع كشاهد على عقد قران الفنان أحمد عصام، الذي أقيم اليوم الجمعة 3 فبراير، بأحد الفنادق بالقاهرة.

 

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