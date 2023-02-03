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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحياة مش مال وشو .. مذيعة وممثلة تعتزل وتبتعد بعد الزواج من سياسي

أمل العوضي
أمل العوضي

أقدمت أمل العوضي - مذيعة وممثلة كويتية شهيرة - على إغلاق حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، والابتعاد عن السوشيال ميديا خلال الفترة الحالية، في ظل تردد أنباء غير مؤكدة رسميًا حول اعتزالها العمل الفني والإعلامي بجانب اعتزال الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وتداولت العديد من الصفحات العربية والخليجية، أنباء اعتزال أمل العوضي بشكل واسع خلال الساعات الماضية، بعد ابتعادها فجأة عن السوشيال ميديا، في ظل أنباء أخرى تتحدث عن زواجها من شخصية سياسية عربية معروفة، جعلها تقدم على الاعتزال. 

أمل العوضي

آخر ما كتبته أمل العوضي

وكان آخر ما كتبت أمل العوضي، قبل ابتعادها عن السوشيال ميديا، رسالة من خلال حسابها الرسمي عبر تطبيق سناب شات، وكتبت فيها: «الحياة عمرها ما كانت مال وشو .. الحياة السعيدة لما تلقى أحد يهمك وتشوفه الامان والحنان والمستقبل - اسره بيت عيال وشغل وتحترم رغابته وكل الاوامر حتى لو على حساب شغلك ونفسك». 

واختتمت أمل العوضي: «بس الي يعور الي ينكر كل هالسنين ويعورك ... انا عن نفسي شخصيتي الي يغلط لو مرا وما يحترمني .. براا مافي مجال لو دقيقه .. اختارو صح .. الحب الحقيقي حب الابناء». 

أخر منشور لـ أمل العوضي
حساب أمل العوضي عبر انستجرام بعد غلقه

أمل العوضي وعملية التجميل 

قبل نحو 4 سنوات، أثارت الفنانة الكويتية أمل العوضي اعجاب جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" بعد ان خضعت الى جلسة تصوير حديثة.

وظهرت أمل العوضى فى الصور مرتدية فستان احمر نارى مكشوف الكتفين وتحمل فى يدها كلبا وهو الامر الذى اثار إعجاب جمهورها الذى علق قائلا : "جمال ساحر" وقال متابع آخر : "عسل ماشاء الله".

وكانت صدمت أمل العوضي جمهورها بإجراء عملية تجميل حيث كشفت عن تفاصيلها من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمي في تطبيق سناب شات.

وظهرت خلال الفيديو وهي داخل إحدى العيادات التجميلية ، وقالت: إنها تجري عملية تطويل لأنفها من خلال حقن البوتوكس حيث أعربت عن استيائها وكرهها من الأنوف الصغيرة .

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