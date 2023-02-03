تامر حسني يشهد على عقد قران أحمد عصام

حرص الفنان تامر حسني، على التوقيع كشاهد على عقد قران الفنان أحمد عصام، الذي أقيم اليوم الجمعة 3 فبراير، بأحد الفنادق بالقاهرة.

حفل زفاف أحمد عصام

احتفل نجم الفايرووركس أحمد عصام بزفافه مساء اليوم الجمعة 3 فبراير، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل زفاف الفنان أحمد عصام، وحرص «تامر» على الغناء للعروسين، وأشعل حماس الحضور في حفل الزفاف.

أحمد عصام

الجدير بالذكر أن عروض أحمد عصام تعتبر من أهم العروض حيث أحيا العديد من التظاهرات و المناسبات المهمة، منها عروض حفل مئوية نادي الاهلي ، حفل كأس العالم للشباب.

كما قدم أحمد عصام حفل رأس السنة بالواتر واي بحضور أكثر من مليون و 200 ألف متفرج، حفل تدشين دوري محمد بن سلمان بالسعودية، حفل افتتاح و اختتام كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، حفل رأس السنة بكوبري تحيا مصر ، حفل طريق الكباش وغيرهم و قد لاقت عروضه اشادات محلية و دولية من الصحافة و العديد من الشخصيات البارزة.