ضبط القائمين على مصنع لإنتاج العطور المغشوشة بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على إدارة مصنع لإنتاج العطور "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وقد ضُبط بحوزتهم (أكثر من 2000 لتر زيوت عطرية وكحول "مجهولين المصدر" – 23000 عبوة منتج نهائى ومعبأة داخل عبوات "مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة"– 30000 عبوة فارغة "مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة" – خط إنتاج ) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.