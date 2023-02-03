طلب غير متوقع لابنة شيرين بسبب والدتها .. ورد فعل صادم منها

نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديوهات كثيرة لها عبر حسابها الرسمي على تيك توك، وكان الرابط بينهما طلب الجمهور بأن تقدم فيديو معها، ولكنها تجاهلت كل تلك الطلبات ولم ترد عليها، كما طالبوها بأن تخبر والدتها بإقامة حفلات أكثر.

نشرت ابنة شيرين فيديو لها عبر تطبيق تيك توك ولكن المفاجئ للجمهور ظهور صورة في خلفية الفيديو لشيرين في الطفولة وكان شكل شيرين مفاجئا للجمهور، ووصفوا شكلها بـ البريء.

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا ناجحا وكامل العدد في الكويت، وأشعلت شيرين، الحفل بغناء عدد من أبرز أغانيها كان من بينها “ملكش مكان، مشاعر، ويا بتفكر يا بتحس، وغيرها من الأغاني.

نالت شيرين عبد الوهاب، انتقادات كثيرة بسبب إطلالتها حيث ظهرت مرتدية فستان شيفون واسع مطرز بطبقات من الريش والذى وصفه الجمهور بـ “الروب"، كما ظهر وزنها الزائد.

صدم الجمهور الكويتي الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الذي أقيم مساء الخميس، حين سألتهم عن زوجها الفنان حسام حبيب، على المسرح الذي تعود له لأول مرة منذ أزماتها الأخيرة.

وسألت شيرين عبد الوهاب الجمهور:" بتحبوا حسام حبيب ولا ايه؟"، ليفاجئها الحضور جميعا بجواب النفي:" لا مبنحبوش"، ما تسبب في حالة من الحرج لها.

وفي تعليق صادم لشيرين عبد الوهاب قالت :" مش هعيط .. انسوا عشان تعرفوا تعيشوا"، واعتبره البعض تعليقا من شيرين عبد الوهاب على أزماتها الأخيرة".