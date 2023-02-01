محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

شيرين عبد الوهاب .. لا تكف عن إثارة المشاكل.. الدكتور حسام لطفى محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ، تكشف تفاصيل قضية الفنانة مع شركة روتانا ، سوف تنظر أمام المحكمة في 18 فبراير الجاري .

وتحدث محامي شيرين عبد الوهاب عن حقيقة انتقالها للإقامة فى لبنان .

وأضاف حسام لطفى : "إن قضة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا سوف تنظر يوم 18 فبراير الحالي وذلك لإعلان المدعى عليه الثانى وتصحيح شكل الدعوى واطلاع شركة ذى بسيمنت .

إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب



وتحدثت بعض المواقع اللبنانية، عن إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب الذي كان مقررا إقامته بمناسبة عيد الحب، يوم 10 فبراير المقبل، بعدما أقامت في بيروت خلال الفترة الماضية.



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