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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

 شيرين عبد الوهاب ..  لا تكف عن إثارة المشاكل..  الدكتور حسام لطفى محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ، تكشف تفاصيل قضية الفنانة مع شركة روتانا ، سوف تنظر أمام المحكمة في  18 فبراير الجاري .

وتحدث محامي شيرين عبد الوهاب   عن حقيقة انتقالها للإقامة فى لبنان .

لن تعيش إلا فى مصر.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة بلبنان

 

وأضاف حسام لطفى : "إن قضة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا سوف تنظر يوم 18 فبراير الحالي وذلك لإعلان المدعى عليه الثانى وتصحيح شكل الدعوى واطلاع شركة ذى بسيمنت .

 

إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب


وتحدثت بعض المواقع اللبنانية، عن إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب الذي كان مقررا إقامته بمناسبة عيد الحب، يوم 10 فبراير المقبل، بعدما أقامت في بيروت خلال الفترة الماضية.


ولمتابعة المزيد حول حقيقة انتقال الفنانة شيرين عبد الوهاب للإقامة في بيروت .. تابع الفيديو جراف التالي:

شيرين عبد الوهاب الدكتور حسام لطفى شركة روتانا المحكمة في 18 فبراير الجاري شركة ذى بسيمنت

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