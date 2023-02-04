مدير القاهرة الدولي للكتاب: المعرض تجاوز 550 ألف زائر اليوم فقط

قال إسلام بيومى مدير معرض القاهرة الدولى للكتاب، إن المصريين ابهروا العالم في معرض الكتاب في دورته ال 54 بثقافتهم، موضحا أن المعرض تجاوز ال 550 ألف زائر في اليوم التاسع أمس الجمعة.



وأضلاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”، أنه منذ افتتاح المعرض حتي اليوم وصل أكثر من 2.5 مليون زائر حتى الآن، مشيرا إلى أنها تعتبر زيادة عن المعارض السابقة.



وتابع أنه لم يتم رصد أي تجاوز حتى الآن بمعرض الكتاب في دورته ال 54، لافتا إلى أننا نقدم الشكر للمتطوعين بوزارة الرياضة ووزارة الداخلية وأفراد الأمن في تأمين المعرض.