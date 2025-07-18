محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة

عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا هامًا مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لبحث عدد من الموضوعات الحيوية المدرجة بالجدول المشترك بين المحافظة والمركز.

ناقش الاجتماع مجموعة من الملفات ذات الأولوية، أبرزها تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية وصناعية وخدمية، وتعديل حدود بعض المناطق الصناعية، وكذلك طلبات تخصيص أراضٍ لإنشاء مقابر لخدمة أهالي المدن والمراكز، وقضايا تقنين وضع اليد على الأراضي، واستصدار قرارات جمهورية لتسوية بعض الأوضاع القانونية للأراضي داخل نطاق المحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات خدمية وتنموية جديدة بعدد من المدن، بالإضافة إلى بحث احتياجات المواطنين من الأراضي وتذليل المعوقات الإدارية والقانونية المتعلقة بتخصيصها.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أن الدولة حريصة على تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين، ودعم جهود التنمية المتكاملة في جنوب سيناء، مشيرًا إلى أهمية التعاون الكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة بما يخدم خطط التنمية ويحافظ في الوقت ذاته على الموارد الطبيعية والبيئية .

ومن جانبه، أشاد اللواء ناصر فوزي بالتنسيق المستمر مع كافة المحافظات ، مؤكدًا دعم المركز الكامل للمشروعات في اطار تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العمل يجري وفق مخطط استراتيجي متكامل يضمن الاستخدام الرشيد للأراضي بما يتماشى مع أولويات الدولة.