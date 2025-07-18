قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القائمة الوطنية من أجل مصر تطلق حملتها الدعائية لانتخابات الشيوخ بالمحافظات
هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب
بكاء فتاة.. راغب علامة يتعرض لموقف خلال حفل في العلمين
تقرير أمريكي: إدارة بايدن مولت احتجاجات لإسقاط حكومة نتنياهو
انهيار جزئي في عقار بمصر القديمة.. والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض
خطيب المسجد النبوي: النميمة جمعت الكثير من المحرمات
ناشيونال جيوجرافيك ترافيلر: الأهرامات ضمن أبرز 7 مواقع عالمية يجب زيارتها
خطوات الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2025
ماشى عكس.. طالب يعترض على استيقاف رجل شرطة له بالقليوبية
رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي.. صور
عاملين قعدة في أرضه.. فلاح يطلق الرصاص على شاب وشلته بكرداسة
خطيب المسجد الحرام: ذكر الله من أيسر أعمال المسلم لشغل الوقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة

لقاء المحافظ مع رئيس جهاز استخدام أراضي الدولة
لقاء المحافظ مع رئيس جهاز استخدام أراضي الدولة
ايمن محمد

عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا هامًا مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لبحث عدد من الموضوعات الحيوية المدرجة بالجدول المشترك بين المحافظة والمركز.

ناقش الاجتماع مجموعة من الملفات ذات الأولوية، أبرزها تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية وصناعية وخدمية، وتعديل حدود بعض المناطق الصناعية، وكذلك طلبات تخصيص أراضٍ لإنشاء مقابر لخدمة أهالي المدن والمراكز، وقضايا تقنين وضع اليد على الأراضي، واستصدار قرارات جمهورية لتسوية بعض الأوضاع القانونية للأراضي داخل نطاق المحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات خدمية وتنموية جديدة بعدد من المدن، بالإضافة إلى بحث احتياجات المواطنين من الأراضي وتذليل المعوقات الإدارية والقانونية المتعلقة بتخصيصها.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أن الدولة حريصة على تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين، ودعم جهود التنمية المتكاملة في جنوب سيناء، مشيرًا إلى أهمية التعاون الكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة بما يخدم خطط التنمية ويحافظ في الوقت ذاته على الموارد الطبيعية والبيئية.

ومن جانبه، أشاد اللواء ناصر فوزي بالتنسيق المستمر مع  كافة المحافظات ، مؤكدًا دعم المركز الكامل للمشروعات في اطار تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العمل يجري وفق مخطط استراتيجي متكامل يضمن الاستخدام الرشيد للأراضي بما يتماشى مع أولويات الدولة.

جنوب سيناء خالد مبارك جهاز استخدام اراضي الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

الإعلامي الراحل

وفاة الإعلامي أشرف منير صبري.. نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية وتنموية شاملة لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية وتنموية لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ

صلاة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة اليوم بوزارة الأوقاف.. تعرف عليه

الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي

أسرار الصلاة المشيشية.. الشيخ أحمد الطلحي يوضحها

بالصور

الوضع يزداد سوءًا.. آلاف السيارات تتراكم في الموانئ الأوروبية

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار

سيارة فاخرة
سيارة فاخرة
سيارة فاخرة

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد