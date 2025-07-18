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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نط من الرابع.. عامل ينهي حياته لمعاناته من اكتئاب في حدائق أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

أنهى عامل حياته قفزا من الطابق الرابع بمدينة حدائق أكتوبر لمعاناته من حالة اكتئاب ليسقط جثة هامدة وسط صرخات وذهول من أسرته. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أهالي منطقة حدائق أكتوبر بسقوط شخص من علو، فور إخطارا مديرية أمن الجيزة انتقلت قوة أمنية من مباحث حدائق أكتوبر، لفحص البلاغ وبيان ملابساته وتبين العثور على جثة عامل من العقد الرابع من عمره مصاب بكسور مضاعفة وتهشم بالجمجمة. 

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى يعاني من حالة اكتئاب ويمر بحالة نفسية سيئة وأنه غافل أسرته وقفز من بلكونة الطابق الرابع ليلقى مصرعه في الحال، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

حدائق أكتوبر اكتئاب جثة هامدة النجدة

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