نط من الرابع.. عامل ينهي حياته لمعاناته من اكتئاب في حدائق أكتوبر

أنهى عامل حياته قفزا من الطابق الرابع بمدينة حدائق أكتوبر لمعاناته من حالة اكتئاب ليسقط جثة هامدة وسط صرخات وذهول من أسرته.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أهالي منطقة حدائق أكتوبر بسقوط شخص من علو، فور إخطارا مديرية أمن الجيزة انتقلت قوة أمنية من مباحث حدائق أكتوبر، لفحص البلاغ وبيان ملابساته وتبين العثور على جثة عامل من العقد الرابع من عمره مصاب بكسور مضاعفة وتهشم بالجمجمة.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى يعاني من حالة اكتئاب ويمر بحالة نفسية سيئة وأنه غافل أسرته وقفز من بلكونة الطابق الرابع ليلقى مصرعه في الحال، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.