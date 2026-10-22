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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على سائحتين تتحرشـ.ـان بالمارة في الشوارع بعدة محافظات.. وهذه عقوبتهما

المتهمتان
المتهمتان
معتز الخصوصي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيام سائحتين  تحملان جنسية إحدى الدول بحركات استعراضية إباحية وتلميحات جنسية والتحــرش بالمارة حال سيرهما بعدد من الشوارع بعدة محافظات.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدتين الظاهرتين بمقاطع الفيديو، تحملان جنسية إحدى الدول، إحداهما صانعة محتوى، بنطاق محافظة الإسكندرية.

بمواجهتهما، اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهما بتصوير تلك المقاطع ونشرها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش

ووفقا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.


عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقاً لتعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقاً لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقاً لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مقاطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعى حركات استعراضية إباحية تلميحات جنسية التحرش

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