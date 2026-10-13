التحقيق مع سائق حافلة مدرسية بتهمة التحرش بطالبة أثناء توصيلها إلى المدرسة بشبرا الخيمة

تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع سائق حافلة مدرسية في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عقب ضبطه لاتهامه بالتحرش بإحدى الطالبات أثناء توصيلها إلى المدرسة، وتحرير محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ يتهم سائق حافلة يُدعى «م. أ»، ويعمل في توصيل الطالبات إلى المدارس، بالتحرش بإحدى الطالبات خلال رحلة توصيلها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المتهم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها وتفاصيلها.