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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس سائق مدرسة 4 أيام بتهمة التحرش والتعدي على طفلتين في شبرا الخيمة

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق بنيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس سائق أتوبيس مدرسة نجيب محفوظ للغات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك عقب تحقيقات استمرت أكثر من 12 ساعة، على خلفية اتهامه بالتحرش والتعدي على طفلتين تبلغان من العمر 5 سنوات.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من ولي أمر طفلة تُدعى «مليكة»، تبلغ من العمر 5 سنوات ومقيدة بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال «KG1»، يتهم فيه سائق أتوبيس المدرسة بالتعدي على نجلته والتحرش بها داخل المدرسة.
وكشفت التحريات أن المتهم يُدعى «محمد إ. ع»، ويبلغ من العمر 60 عامًا، ويعمل سائقًا، ومقيم بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.
وبحسب ما ورد في البلاغ، بدأت الواقعة عقب عودة الطفلة إلى منزل أسرتها، حيث لاحظت والدتها وجود آثار وخربشات على جسدها، وبسؤالها عما حدث، أفادت الصغيرة بأن سائق الأتوبيس استدرجها إلى أحد الفصول عقب انتهاء اليوم الدراسي وتعدى عليها.
وأضافت تفاصيل الواقعة أن الأم نشرت ما أخبرتها به طفلتها عبر مجموعة أولياء الأمور الخاصة بالمدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفاجأ بتفاعل والدة طفلة أخرى تُدعى «ماليـزا»، تبلغ من العمر 5 سنوات ومقيمة بمنطقة بيجام، والتي كشفت عن وجود آثار وعلامات على جسد ابنتها، ما أثار الشكوك بشأن تعرضها هي الأخرى للتعدي.
ودفع ظهور الحالة الثانية أسرتي الطفلتين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتقديم بلاغات تتهمان فيها سائق الأتوبيس بالتعدي على طفلتيهما.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير المحضر رقم 19284 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2026.
وباشرت جهات التحقيق التحقيق في الواقعة، وقررت عرض الطفلتين على الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات وفحص مدى تعرضهما للتعدي، قبل أن تصدر قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخيمة

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