مستشار الزراعة: الوزارة تحاول تخفيف العبء عن المواطنين بكل الطرق

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بالنسبة لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا التي يتبناها وزير الزراعة هي أنها تجوب المحافظات فى هذا التوقيت من أجل التأكيد على رسالة الوزارة وهي رفع العبء على كاهل المواطن المصري بشكل ملموس وحقيقي، من أجل المحافظة على جزء من الرخاء الإجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه بالأسبوع قبل الماضي كانت المبادرة بمحافظة بني سويف، موضحا: "أسطولنا المتحرك كان حوالي 27 سيارة متنقلة، محملة بأطنان من السلع والمواد الغذائية.

وتابع أنه يتم رؤية إحتياجات المواطنين فى كل محافظة، وتزويد السلع التي تحتاجها، لافتا إلى أنها كانت استراتيجية بمحافظة بني سويف، معقبا: "مستمرين فى تقديم هذا الدعم والدور الإيجابي".