قال على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء، انه تم توقيع برتوكول برنامج "فرصة" مع عدد من الجمعيات الأهلية بسيناء ، لمساعدة المرأة في العمل بمجال الملابس الجاهزه و صناعة الجلود لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ،استكمالاً لمنظومة الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة ،وذلك لمساعدة الأسر في الانتقال من المساعدات إلى الاستقلال المالى والخروج من دائرة العوز خاصة المرأة المعيلة من خلال برنامج فرصة.

برنامج تكافل وكرامة

ويهدف البرتوكول الي استثمار الموارد المتاحة وخاصه الموارد البشريه من مستفيدي برنامج تكافل وكرامه للدخول في مجال الانتاج وتحقيقً منتج محلي يلبي احتياجات السوق المحليه باسعار منافسة وتوفير فرص عمل لائقه لمستفيدي البرنامج



بالإضافة إلي توفير فرص التمكين الاقتصادي للمستهدفين من برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي المحافظة ، كما تهدف إلى تقديم مساعدات استثنائية لدعم وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لهم كمصدر دخل.